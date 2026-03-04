Na sociálních sítích se v posledních dnech šíří záběry, ze kterých mrazí. Na lanovce v kalifornském středisku Big Bear Mountain Resort zůstala 21letá lyžařka viset ze sedačky vysoko nad zemí a její pád zabrzdila jen rychlá reakce spolujezdců, kteří ji chytili za ruce. Incident zachytil kolemjdoucí a video se okamžitě stalo virálním.
VIDEO: Hrůza na lanovce v Big Bear. Lyžařka visela ve vzduchu, spolujezdkyně ji držely za ruce
Virální video z kalifornského střediska Big Bear Mountain Resort zachytilo mrazivý okamžik: 21letá lyžařka se během jízdy sesunula ze sedačky a zůstala viset vysoko nad zemí. Pád zastavila jen rychlá reakce spolujezdkyň, které ji držely za ruce až do příjezdu k horní stanici, kde personál lanovku zastavil a všechny bezpečně vyložil.
Podle střediska se událost odehrála v úterý 24. února 2026 na lanovce označené jako Chair 9 v části Bear Mountain. Lyžařka měla na sedačku nastoupit normálně, ale „v určitém okamžiku“ během jízdy nedodržela bezpečnostní pravidla a dostala se do situace, kdy se ze sedačky sesunula a zůstala zavěšená za bezpečnostní madlo. Zástupce resortu magazínu People potvrdil, že se jednalo o důsledek „horseplay“ – nevhodného chování během jízdy.
„Myslela jsem, že umírám,“ popsala lyžařka
ABC News následně uvedla, že lyžařkou byla Roula De Miranda-Arce. Na záznamu je vidět, jak visí pod sedačkou a její dvojče Raizel De Miranda-Arce spolu s jejich kamarádkou Makennou Dumlao ji drží, aby nespadla. Roula později situaci popsala jako čistou paniku – prý jen viděla, jak je to vysoko, a hlavou jí běželo nejhorší.
Jakmile sedačka dorazila k horní stanici, personál lanovku rychle zastavil a všechny bezpečně vyložil. Skupinu následně preventivně zkontrolovala horská služba, ovšem podle střediska nikdo neutrpěl žádná významná zranění. Resort zároveň připomněl jednoduché pravidlo, které může rozhodovat o životě: vždy je nutné spustit bezpečnostní zábranu a na lanovce a nedělat nic, co odvádí pozornost nebo zvyšuje riziko pádu.
Podobné případy se opakují
Už na konci ledna došlo v Kalifornii k podobně znepokojivé situaci ve středisku Mammoth Mountain. Dvanáctiletá dívka po nástupu na lanovku zůstala viset pod sedačkou. Chvíli se jí snažil pomoci jeden z cestujících, který ji držel za ruce. Mezitím se pod lanovkou sbíhali lidé a zaměstnanci střediska a snažili se rychle připravit co nejbezpečnější dopad – pomocí ochranné sítě a měkkých dopadových prvků. Přesto dívka po chvíli spadla na zem. Rodina později uvedla, že navzdory dramatickému průběhu vyvázla bez vážných následků.