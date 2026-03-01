Stačí jedna věta a jste odhalení. Někdo si bez mrknutí oka koupí rohlík, jiný si řekne o „rožek“. Někdo jede „šalinou“, jiný tramvají. A když padne slovo „šufánek“ nebo „rožnout“, půlka republiky se tváří, že rozumí – a druhá už se směje, protože ví, že právě teď jste se prozradili.
Morava má vlastní slovník. Kolik slov z něj opravdu znáte a u kolika budete jen hádat?
Myslíte si, že vás pár slov jako „šufánek“ nebo „rožnout“ nemůže zaskočit? Moravská nářečí jsou pestrá, hravá a někdy pěkně zákeřná. Otestujte si, jestli byste obstáli v hospodě na Slovácku, v Brně na šalince nebo na Hané u babičky. Některé výrazy vás pobaví, jiné možná úplně vykolejí.
Moravská nářečí nejsou jen roztomilá ozdoba jazyka nebo něco, co slyšíte jednou za rok na hodech. Je to živý, každodenní slovník, který se liší kraj od kraje – jinak mluví Brno, jinak Haná, jinak Slovácko i Valašsko. A někdy stačí opravdu maličkost, aby vás místní okamžitě zařadili: „domácí“, nebo „přespolní“.
Tenhle kvíz vás vezme napříč Moravou a otestuje, kolika slovům doopravdy rozumíte. Některá budou úplně jednoduchá, u jiných se možná zarazíte a začnete tipovat – a přesně v tu chvíli to začne být nejzábavnější. Tak co: kolik bodů dáte? A poznáte Moravu podle slov stejně rychle, jako ona pozná vás?
Jak jste dopadli? Zorientovali jste se ve všech otázkách nebo vám některé zavařily mozek?
Zdroj: redakční zpracování