Geniální fyzik Sheldon Cooper z Teorie velkého třesku je známý tím, že rozumí úplně všemu. Není proto divu, že v několika dílech sype z rukávu obdivuhodné podrobnosti z československých dějin. Zmínky o České republice ale najdeme i v dalších seriálech. Zatímco Simpsonovi se svezli českou tramvají a Phoebe z Přátel žila v Praze, Lorelay z Gilomorových děvčat nemůže zapomenout na nechvalně známé pražské taxikáře. Podívejte se v naší galerii, jakou roli sehrála naše země v seriálech Dva a půl chlapa, Jak jsem poznal vaši matku nebo Perníkový táta.
České krásky či prolhaní taxikáři. Stopy Česka v kultovních zahraničních seriálech
Simpsonovi se svezli českou tramvají a Phoebe z Přátel žila v Praze. Divili byste se, kolik známých zahraničních seriálů v sobě nese zmínku o Česku.
Teorie velkého třesku
V seriálu Teorie velkého třesku se podivínský fyzik Sheldon zmínil o válečných událostech v bývalém Československu. Když v patnácti letech přednášel jako hostující profesor v německém institutu v Heidelbergu, rád tam ochutnával místní klobásky. „Výsledkem byla vnitřní ‚blesková válka‘ a moje střeva si střihla roli Československa,“ vyprávěl Sheldon svojí sousedce Penny v kultovním seriálu Teorie velkého třesku.
Teorie velkého třesku
Partička vědců z Teorie velkého třesku
Později hrála partička mladých vědců fantasy hru na hrdiny. V jednom úkole jim hrozila krutá smrt rozdrcením, když okamžitě nezazpívají píseň o „Svatém Váklafu a jeho vítězství“. Čas ubýval, napětí rostlo, až nakonec Sheldon na poslední chvíli odhadl, že půjde o českého panovníka. „To má být přece svatý Václav, ten slavný český kníže,“ vykřikl vítězoslavně.
Priya vs Penny
V době, kdy Leonard nechodil se servírkou Penny, ale s Rajeshovou sestrou Priyou, na sebe obě dívky občas pořádně žárlily. Stačilo, aby Priya sarkasticky okomentovala Pennyinu neúspěšnou hereckou kariéru, krásná blondýnka si to samozřejmě nenechala líbit a hbitě odvětila, že „jede do Prahy natáčet film s Angelinou Jolie“.
Sheldon Cooper
Když se bioložka Amy po pěti letech rozešla se Sheldonem, byl to pro něj obrovský šok. Během natáčení pořadu „Zábava s vlajkami“ se pak snažil rozchod přirovnat k rozpadu Československa. „A pak řekla Česká republika Slovensku: ‚Ty asi nechápeš, jak funguje rozchod. Člověk by čekal, že si bude chtít udržet to, co má. Obzvlášť když už není nejmladší. A jiné země by ji sotva chtěly dobývat odspodu‘,“ uvedl Sheldon dvojsmyslně, zatímco mával českou vlajkou.
Dva a půl chlapa
Hudební skladatel a nenapravitelný sukničkář Charlie Harper (Charlie Sheen) má v populárním sitkomu Dva a půl chlapa napjaté vztahy s matkou Evelyn. Neustále se jí proto snaží vyhýbat. Když se ale v jedné epizodě schyluje k tomu, že by s ní měl jít "jen na oběd", odpovídá s humorem a ironií sobě vlastní, že "přesně tohle řekl Hitler Čechoslovákům".
Červený trpaslík
Nacistického diktátora zmínil také kultovní seriál, který se odehrává ve vesmíru více než tři miliony let v budoucnosti. Hlavní postavy se dostanou k Hitlerovu deníku, kde najdou jeho seznam úkolů: "Vypnout plyn, zaplatit účty a napadnout Československo".
Simpsonovi
První zmínka o Československu se v oblíbeném seriálu Simpsonovi objevila přesně před třiceti lety. Sestra Marge Patty si nemůže oholit nohy, protože se jí nepodaří zapojit strojek do "příšerných československých zásuvek".
Škoda 10T
Ten, kdo Simpsonovi sleduje pravidelně, si jistě všiml dalšího „českého zářezu“. Žlutá rodinka se totiž v americkém Portlandu svezla naší tramvají Škoda 10T.
Petr Čech
Do Springfieldu, amerického městečka, kde se děj seriálu odehrává, se zatím "podívali" dva slavní Češi. Zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová, která získala Oscara za píseň k filmu Once, a úspěšný fotbalový brankář Petr Čech.
Golem
V jednom z čarodějnických dílů se zase zjeví slavný Golem a pomůže Šášovi Krustovi zlikvidovat diváky, kteří během jeho vystoupení nebyli spokojeni.
Sherlock
Známou pražskou legendu o Golemovi do děje zakomponovali také scenáristé seriálu Sherlock. „Ke Golemovi jsem měl vždy zvláštní vztah, proto se také do seriálu dostal. Je to neuvěřitelný příběh,“ uvedl jeden z tvůrců Mark Gatiss pro Český rozhlas.
Sherlock Holmes
To ale není všechno. V další scéně vyšetřovatel říká Sherlockovi, že v trezoru zůstaly jen obálky, na nichž bylo napsáno jeho jméno. "Hned jsem klidnější. Pěkný papír. Český. Z České republiky," odvětil tehdy slavný detektiv.
Přátelé
V druhé řadě legendárního seriálu Přátelé mají Joey s Chandlerem na ledničce položenou krabici Pilsner Urquell, které má v Americe pověst jednoho z nejlepších a nejluxusnějších piv. To se objeví také v dalším dílu, kdy Joey vyrábí dřevěný regál a pivo pije při práci.
Ross
Když má Ross dvě přítelkyně najednou a nemůže se rozhodnout, se kterou z nich zůstane, Phoebe všem vyrazí dech s přiznáním, že podobný problém řešila, když kdysi žila v Praze. „Vy toho o mně nevíte,“ podotkne pobaveně.
Martina Navrátilová
Jakmile Monika moc prožívá zápas v tenise, Chandler se ji snaží trochu zklidnit hláškou "Klídek, Martino!" Naráží tak na naši tenistku Martinu Navrátilovou, která v roce 1975 emigrovala do USA a později se přidala k americkému reprezentačnímu týmu.
Chandler
Zmínka o Česku se v Přátelích objevila ještě jednou. Chandler se snažil využít jazykovou shodu slov „check“ (šek) a „Czech“ (český, Čech). Zeptá se proto, proč se bankovnímu šeku říká „Czech“, a ne třeba „Yugoslavian“. Ale protože vtip vyzní jenom v angličtině, v naší verzi překladatelé použili větu „Proč účet, a ne úlet?“.
Jak jsem poznal vaši matku
Je vidět, že tvůrci světoznámých seriálů znají Prahu opravdu dobře. Ted Mosby v seriálu Jak jsem poznal vaši matku má například na sobě tričko s nápisem "Ve Smečkách 25". To je ulice nedaleko Václavského náměstí, kde stojí hned několik nevěstinců.
Barney
Kromě toho se Barney pochlubil, že se na jedné charitativní akci setkal s Madeleine Albrightovou, americkou ministryní zahraničí, která se narodila v Praze na Smíchově jako Marie Jana Körbelová. V dalším dílu chce Barney sbalit českou modelku Petru Petrovou, což je zřejmě narážka na Petru Němcovou.
Lily
Lily později tancuje s vysokoškolákem, který se chystá po studiích odstěhovat do Prahy a založit tam vlastní firmu na videohry. V seriálu si "zahraje" i basa Starobrna a Tedovi se zdá o večeři s nejznámějšími architekty, mezi nimiž nechybí Jan Kaplický.
Hvězdná brána: Atlantida
Kanadsko-český herec David Nykl měl v seriálu původně ztvárnit ruského vědce. Nakonec se ale tvůrci rozhodli napsat Nyklovi roli českého odborníka Radka Zelenky přímo na tělo. Jeho hlavním oborem je antická technologie, kterou podle scénáře vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně. I když Nykl mluví anglicky, jakmile začne nadávat, plynule přechází do češtiny, kterou výborně ovládá. Herec se narodil v Praze a po ruské invazi jeho rodiče emigrovali do Kanady. Tehdy mu byly dva roky.
Gilmorova děvčata
Je až s podivem, kolik odkazů na naši malou zem využili tvůrci seriálu Gilmorova děvčata. Scenáristé nejdříve připomněli nechvalně známé pražské taxikáře. "Nikdo nebyl horší než řidič, který mě vezl. Pamatuješ si na taxikáře v Praze?" ptá se Emily Gilmorová svojí dcery Lorelay, která odpovídá česky "Ánooo". "Tak i oni by si před ním schovali svou peněženku," popisuje matka pohoršeně.
Milan Kundera
Později padla zmínka o spisovateli Milanu Kunderovi nebo o rozdělení Československa. To okomentovala kuchařka Sookie: "Věděli jste, že Československo už neexistuje? To je divné, ne? Jako kdyby místo amerického státu Connecticut byly najednou dvě země - Connec a Ticut".
Václav Havel
Dcera Rory zase zjistila, že cela, ve které seděl Václav Havel, slouží jako hostel za padesát dolarů na noc, a moc ráda by tam přespala. A její dědeček vypráví u večeře historku z Prahy. Procházel se po Karlově městě a potkal skupinku teenagerů, kteří si pouštěli nahlas písničku od zpěvačky Cher. "V Praze ale žilo a tvořilo mnoho známých skladatelů. Proto jsem se k nim postavil a začal jsem zpívat Mozartovu Pražskou symfonii tak nahlas, jak jsem jenom dokázal," dodal muž.
M*A*S*H
Hlavní hrdinové sledují letní olympiádu v Helsinkách, při které fandí Emilu Zátopkovi. V další epizodě si zase sympatičtí chirurgové pochvalují "skvělou českou hořčici".
Beverly Hills 90210
Středoškolačka Brenda Walshová, kterou ve známém seriálu Beverly Hills 90210 ztvárnila americká herečka Shannen Dohertyová, se zmínila, že před časem navštívila Prahu.
Super drbna
Do naší metropole zavítal i přitažlivý multimilionář Chuck Bass, aby se tu vzpamatoval po nevydařeném vztahu. V zapadlých uličkách Starého Města si užívá s prostitutkami, kterým říká „dámy sametové revoluce“. Nakonec ho ale v české metropoli přepadnou lupiči, okradou, a dokonce postřelí.
Perníkový táta
V oceňovaném seriálu, který vypráví o středoškolském profesorovi Waltovi, jak začne na vlastní pěst vařit perník, má Česká republika přímo výsadní postavení. Když si Walter stěžuje právníkovi Saulovi, že prožívá manželskou krizi se Skyler, dostane od svého zástupce jasnou a přímočarou radu. "Není všem dnům konec. V moři je spousta dalších ryb. Už jsi dlouho mimo hru. Budeš překvapenej, co všechno můžeš mít. Thajky, Češky. Tyhle ženský jsou tak vděčný, že tu vůbec můžou bejt," říká Saul. Později Walter vyjmenuje dvě destinace, které podle něj stojí za to navštívit: Manhattan v New Yorku a Prahu.
Perníkový táta - Jesse
Když se Jesse, Waltův mladý spolupracovník, dostane kvůli drogám na úplné dno, rozhodne se léčit. A během skupinové terapie "svoji práci" a prostředí, ve kterém se pohybuje, přirovnává k "totální kafkárně".
Perníkový táta - Walt
V závěru seriálu se Walt setká s tajnou drogovou dealerkou Lydiou. Ta se ho snaží přesvědčit, aby vyráběl pervitin pro Českou republiku, kde by podle ní mohli získat neuvěřitelné množství nových zákazníků. Lydia tvrdí, že se jedná o 500 tisíc pravidelných uživatelů, což je ale nesmysl. Ve skutečnosti v době, kdy seriál vznikal, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost uvádělo, že v Česku žilo zhruba 25 tisíc lidí závislých na pervitinu.
Undercover
V belgickém kriminálním seriálu Undercover se speciální agenti snaží v naprostém utajení dostat k drogovým dealerům nebo pašerákům zbraní. A jakmile mají chvíli volna a zajdou do baru, většinou si objednávají dobře vychlazenou Plzeň. Vyšetřovatel Nick, který řídí tajné operace na dálku, pak jezdí českou škodovkou.
V pasti
Česká vozidla se mihnou i v napínavé islandské kriminálce V pasti. Nejenže hlavní postavy řídí auto Škoda, ale v seriálu "účinkuje" i československý traktor Zetor 7745. Starý Guðmundur na něm zpracovává zavěšenou zvěřinu.
Černá listina
Protože tajuplný zločinec Raymond „Red“ Reddington operuje prakticky po celém světě, mnoho epizod se odehrává nejenom v Americe, ale také v Asii a v Evropě. Ve dvacátém díle první série se objeví senátor Emil Dušek z České republiky, kterého má taxikář odvézt do Štěpánské ulice. Muž ovšem nemluví česky, ale jakousi podivnou kombinací češtiny, ruštiny a polštiny. O vraždě, ze které je Dušek obviněn, pak informuje smyšlená česká televize „Kanál 7“.