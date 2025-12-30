Přeskočit na obsah
30. 12. David
České krásky či prolhaní taxikáři. Stopy Česka v kultovních zahraničních seriálech

Perníkový táta
Jesse Pinkman (Aaron Paul) a Walter White (Bryan Cranston) v Perníkovém tátovi.Foto: Frank Ockenfels/AMC
Perníkový táta
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Simpsonovi se svezli českou tramvají a Phoebe z Přátel žila v Praze. Divili byste se, kolik známých zahraničních seriálů v sobě nese zmínku o Česku.

Geniální fyzik Sheldon Cooper z Teorie velkého třesku je známý tím, že rozumí úplně všemu. Není proto divu, že v několika dílech sype z rukávu obdivuhodné podrobnosti z československých dějin. Zmínky o České republice ale najdeme i v dalších seriálech. Zatímco Simpsonovi se svezli českou tramvají a Phoebe z Přátel žila v Praze, Lorelay z Gilomorových děvčat nemůže zapomenout na nechvalně známé pražské taxikáře. Podívejte se v naší galerii, jakou roli sehrála naše země v seriálech Dva a půl chlapa, Jak jsem poznal vaši matku nebo Perníkový táta.

Teorie velkého třesku

teorie velkého třesku, zena

V seriálu Teorie velkého třesku se podivínský fyzik Sheldon zmínil o válečných událostech v bývalém Československu. Když v patnácti letech přednášel jako hostující profesor v německém institutu v Heidelbergu, rád tam ochutnával místní klobásky. Výsledkem byla vnitřní blesková válka a moje střeva si střihla roli Československa, vyprávěl Sheldon svojí sousedce Penny v kultovním seriálu Teorie velkého třesku. 

