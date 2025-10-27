27. 10. Šarlota
9 českých lázní, které musíte zažít: v jedněch léčí srdce, v jiných omládnete během víkendu

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Hledáte místo, kde zpomalíte, načerpáte sílu a uděláte něco pro své zdraví? České lázně patří k nejlepším v Evropě – nabízejí špičkové procedury, krásné prostředí i tradiční pohostinnost. Vybrali jsme devět lázeňských měst, kam stojí za to vyrazit za odpočinkem, léčbou i inspirací.

Česká republika patří k lázeňským velmocím – najdete tu desítky míst, kde se snoubí léčivá síla pramenů, klidná příroda a tradice sahající až do 14. století. Ať už hledáte úlevu od zdravotních potíží, regeneraci po náročném období nebo jen pár dní skutečného klidu, české lázně nabízejí vše – od klasických procedur po moderní wellness programy. Přinášíme devět tipů, kam vyrazit za odpočinkem, léčbou i inspirací.

Žena ve vaně
Žena ve vaně

Koupelové soli a lázně, které zklidní pleť: Jak si dopřát relaxaci a péči o pokožku

Móda a krása

První lázeňské prameny se v Česku začaly využívat už ve středověku. V 19. století se z lázní stalo místo setkávání umělců, šlechty i politiků. Do Karlových Varů přijížděli evropské celebrity své doby – od Johanna Wolfganga Goetha po Beethovena. Dnes si lázně zachovávají kouzlo minulosti, ale kombinují ho s moderními procedurami a wellness přístupem. 

Kde voda léčí tělo i duši

V českých lázních se využívají především přírodní zdroje – minerální prameny, rašelina, slatina nebo termální voda. Každé místo má jiné složení vody a zaměřuje se na jinou oblast zdraví. Například Karlovy Vary pomáhají při potížích s trávením, Poděbrady jsou ideální pro kardiaky, Třeboň pro pohybový aparát a Jáchymov se proslavil unikátní radonovou terapií. Kombinace léčby, čistého vzduchu a klidného prostředí má ale blahodárný vliv i na psychiku – a právě proto se lázně stávají stále oblíbenější i u mladších generací.

Zatímco dříve bývaly pobyty v lázních spojovány hlavně s léčbou po úrazech či nemocích, dnes se sem jezdí především za prevencí a relaxací. Moderní lázeňské domy nabízejí wellness programy, masáže, koupele i kosmetické procedury. Mnohé z nich propojují klasickou léčbu s moderními metodami – od aromaterapie až po fyzioterapii či psychorelaxaci. Víkendový wellness pobyt si dnes může dopřát kdokoliv, a to i bez lékařského doporučení.

Proč lázně fungují

Kromě fyzických účinků na tělo mají lázeňské pobyty i silný psychologický efekt. Změna prostředí, rytmus dne bez spěchu, zdravá strava a pohyb vytvářejí ideální podmínky pro regeneraci. I krátký pobyt dokáže snížit stres, zlepšit spánek a znovu nastartovat energii. Právě proto si lidé znovu a znovu potvrzují, že lázně nejsou luxusem, ale návratem k rovnováze.

Mariánské Lázně

Nela Slováková
Foto: Profimedia.cz

Mariánské Lázně patří k nejmalebnějším místům v zemi. Více než padesát pramenů s různým složením pomáhá při léčbě dýchacích, pohybových i ledvinových potíží. Typická neorenesanční architektura, kolonáda s zpívající fontánou a rozlehlé parky vytvářejí atmosféru klidu a harmonie. Lázně se specializují na pitné kúry, minerální koupele a inhalace. Díky poloze uprostřed lesů se tu dá skvěle relaxovat, a to nejen při léčebných procedurách, ale i během procházek či golfu. Mariánské Lázně jsou ideálním místem pro ty, kdo hledají kombinaci přírodního bohatství, kultury a tradičního lázeňského prostředí.

ČTĚTE TAKÉ: Koupelové soli a lázně, které zklidní pleť: Jak si dopřát relaxaci a péči o pokožku

Zdroj: lecebnelazne.czmzd.gov.cz

