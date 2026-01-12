Přeskočit na obsah
12. 1. Pravoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Žebříček nejhorších jídel světa zná vítěze: Rozpaky vzbudily islandské lahůdky i česká klasika

Nejhorší jídla
Nejhorší jídlaFoto: Shutterstock
Nejhorší jídla
Nejhorší jídlaFoto: Shutterstock
Petra Holakovská

Gastronomický portál TasteAtlas, který je označován za mapu světových chutí, každoročně zveřejňuje žebříček těch nejlepších jídel, na kterých si můžete napříč světem pochutnat. Ještě víc ale uživatelé zmíněného portálu čekají na seznam těch nejhorších pochutin. A ani tentokrát v něm nechyběly tři české speciality. Jedna z nich vás hodně překvapí.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Žebříček nejhorších jídel světa vychází z desetitisíců hodnocení běžných strávníků i gastronomických nadšenců z celého světa. Přestože může na první pohled působit kontroverzně či pobavit, nabízí zajímavý pohled na to, jak rozdílné mohou být chutě, zvyklosti a očekávání napříč kulturami.

Barbara Bacilieri
Barbara Bacilieri

Letuška odhalila nejhorší prohřešky cestujících: znečištěné WC, jehlové podpatky i trapné vtípky

Cestování

Jak žebříček vzniká

TasteAtlas sbírá hodnocení pokrmů od registrovaných uživatelů z celého světa. Výsledné skóre je vypočítáno na základě průměrného hodnocení, přičemž systém se snaží eliminovat účelová či neautentická hodnocení. Cílem žebříčku není zesměšnit národní kuchyně, ale ukázat, jak některá tradiční jídla působí na mezinárodní publikum, které na ně často nahlíží bez kulturního kontextu.

Co se umístilo na nejhorších příčkách

Na předních místech žebříčku se pravidelně objevují především pokrmy ze severní Evropy, které jsou známé výraznou chutí, fermentací nebo netradičními surovinami. Mezi nejhůře hodnocená jídla patří například Svið – islandská specialita z vařené a opálené ovčí hlavy. Pro místní jde přitom o tradiční pokrm s hlubokými historickými kořeny, pro mnoho cizinců je však vizuálně i chuťově řekněme velmi náročný.

Dalším často kritizovaným jídlem je Þorramatur – islandský talíř složený z fermentovaných ryb, masa a vnitřností. Pokrm je pevně spojen se zimními slavnostmi, ale jeho velmi intenzivní aroma a chuť odrazují velkou část zahraničních hodnotitelů.

Reklama

Na seznamu se objevuje i švédský blodpalt, tedy hutné knedlíky připravované z mouky a zvířecí krve. Podobně dopadly také různé krvavé palačinky, rybí pokrmy kombinované s masem nebo silně konzervované a želatinové speciality, jako jsou například anglické jellied eels – úhoři v aspiku.

Překvapivé položky a „moderní“ propadáky

Ne všechna jídla v žebříčku jsou extrémní nebo historická. Mezi nejhůře hodnocené se dostala například i švédská Pizza Vulkanen, která kombinuje velké množství ingrediencí včetně hranolků, masa a omáček. Kritici ji označují za příklad pokrmu, kde množství převážilo nad harmonií chutí. To jasně ukazuje, že nízké hodnocení nemusí nutně souviset jen s tradicí nebo neobvyklými surovinami či způsobem přípravy, ale i s moderními experimenty, které mnohdy předčí vaření pejska s kočičkou.

Kulturní střet chutí

Společným jmenovatelem většiny „nejhorších jídel je zajímavý fakt, a to že ve své domovině nejsou považována za špatná. Naopak – často jde o jídla slavnostní, historicky důležitá nebo spojená s národní identitou. Nízké hodnocení tak spíše odráží kulturní rozdíly než skutečnou kvalitu pokrmů. Co je pro jednoho delikatesa, může být pro jiného nepochopitelné. Fermentace, vnitřnosti, krev nebo specifické kombinace chutí jsou běžné v mnoha kuchyních, ale neodpovídají globálnímu, často „západnímu chuťovému standardu.

Pomazánkové máslo i dietní suchar

Žebříček nejhůře hodnocených jídel se nevyhnul ani české kuchyni. Do první stovky se dostaly chlebová polévka, karlovarský suchar a tradiční pomazánkové máslo – jídla, která jsou u nás symbolem jednoduchosti a tradice, ale u zahraničních hodnotitelů narážejí na nepochopení kvůli své nenápadné chuti či specifické konzistenci. Výsledky tak znovu ukazují, že chuť je hluboce kulturní záležitost a že to, co doma považujeme za samozřejmost, může jinde působit překvapivě, až rozpačitě.

Kdo si vysloužil které místo a na jakých příčkách se umístily české klasiky, se dozvíte v bohaté infografice.

Předchozí
1234519
Pokračovat

1. Pizza Vulkanen

Autorem vulkánové pizzy je šéfkuchař Halmat Givra z restaurace Nya Gul & Blå ve švédském Piteå. Jde o vizuálně působivé jídlo, které nabízí „všeho hodně“ – v širokém prstenci se ukrývají kapsy se sýrem a šunkou, salámem, slaninou a hovězí svíčkovou. Z jejího středu doslova „vybuchují“ hranolky a salát s omáčkou Béarnaise. Tato poměrně nová švédská specialita je ideální pro větší společnost – a slibuje, že díky množství chutí si na ní každý najde to své.

Pizza
PizzaFoto: Kenny Johansson / Tasteatlas.com
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zdroj: tasteatlas.com

Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama