Laďka Něrgešová pečení prostě miluje a ráda své oblíbené recepty sdílí se svými sledujícími. Na sociálních sítích pravidelně ukazuje, co právě připravuje, a dává tipy, jak i jednoduché domácí moučníky udělat ještě lepší. Strouhaná buchta je u ní stálicí – peče ji často a každý, kdo sleduje její rady, si díky tomu může vyzkoušet sladký hit, který opravdu zvládne i ten, kdo pečení běžně neholduje.
Strouhaná buchta podle receptu Laďky Něrgešové: Dokonalá klasika, kterou budete chtít péct každý víkend
Vypadá nenápadně, ale mizí rychlostí blesku. Strouhaná buchta podle moderátorky Laďky Něrgešové je přesně ten typ dezertu, který zvládne každý – a přesto chutná tak dobře, že si ji budete psát do rodinné knihy receptů. Minimum složitostí, maximum chuti a nekonečná slast pro chuťové pohárky. Vyzkoušíte také?
Dokonalá kombinace chutí
Strouhaná buchta není žádná rychlovka – a právě proto stojí za to si ji občas upéct. Dokonalá kombinace máslového těsta se strouhanou vrchní vrstvou a vláčnou tvarohovou náplní dává výsledku jedinečnou texturu, kterou si zamiluje každý milovník tradiční cukrařiny. Ať už si ji naservírujete k odpolední kávě, jako sladký závěr rodinné večeře nebo k nedělní snídani, tahle buchta je zárukou úspěchu.
Ingredience na strouhanou buchtu podle Laďky Něrgešové:
Na těsto:
400 g hladké mouky
250 g másla
100 g moučkového cukru
1 žloutek
3 lžíce kakaa
1 lžička kypřicího prášku
špetka soli
Na náplň:
500 g tučného tvarohu
200 g moučkového cukru
4 bílky
3 žloutky
1 vanilkový cukr
trochu solamylu (není nutný, ale pomůže s konzistencí)
Postup:
- Dejte povolit máslo. Vložte ho do mísy společně s cukrem, žloutkem, kypřicím práškem, solí a kakaem. Opatrně promíchejte a nakonec přidejte mouku. Zpracujte do kompaktního těsta.
- Těsto zabalte do potravinářské folie či mikrotenového sáčku a nechte minimálně hodinu odpočívat v mrazáku.
- Mezitím připravte náplň. Z bílků vyšleháte tuhý sníh. Vedle do mísy dejte dva tvarohy, přidejte žloutky, vanilkový a moučkový cukr, solamyl a vše důkladně promíchejte. Nakonec přidejte sníh a velmi opatrně vmíchejte do náplně s tvarohem.
- Vymažte hlubší plech máslem a vysypte hrubou moukou. Těsto vyndejte z mrazáku a rozdělte na dva díly – jeden nechte větší a nahrubo ho nastrouhejte na dno. Zakryjte ho tvarohovou náplní a na ni nastrouhejte i druhý díl těsta.
- Buchtu pečte v předehřáté troubě na 180 stupňů zhruba 45–55 minut.