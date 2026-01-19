Oblíbený souboj amatérských kuchtíků Prostřeno! zavítá tentokrát do Plzeňského kraje, kde se u prostřených stolů sejde docela pestrá sestava. Dva muži a tři ženy. Jako první své štěstí zkusí benjamínek skupiny Viola. Do pořadu ji přihlásila poprvé už v šestnácti letech její sestra, ale Viola dostala strach a nenastoupila. Po letech dostala odvahu to konečně zkusit. Ale i tentokrát bude bojovat s nervozitou, a tak k vaření raději přizve svého partnera Marka. Ten se v kuchyni vyzná, což ale Viole za chvíli začne drnkat na nervy, a ne všechny Markovy rady si vezme k srdci.
Prostřeno!: Večeře v márnici, ezo okénko, popálený model i nepochopená Gen Z u stolu
Další premiérový týden Prostřeno je tady a s ním soutěžící, kteří si navzájem nedarují vůbec nic. Bude se nejen vařit a smažit, ale taky nekompromisně bodovat! Jak se bude dařit soutěžícím v Plzeňském kraji?
Oblíbený souboj amatérských kuchtíků Prostřeno! zavítá tentokrát do Plzeňského kraje, kde se u prostřených stolů sejde docela pestrá sestava. Dva muži a tři ženy. Jako první své štěstí zkusí benjamínek skupiny Viola. Do pořadu ji přihlásila poprvé už v šestnácti letech její sestra, ale Viola dostala strach a nenastoupila. Po letech dostala odvahu to konečně zkusit. Ale i tentokrát bude bojovat s nervozitou, a tak k vaření raději přizve svého partnera Marka. Ten se v kuchyni vyzná, což ale Viole za chvíli začne drnkat na nervy, a ne všechny Markovy rady si vezme k srdci.
Druhý večer bude mít na starosti fotomodel Marián. Ten žije v bývalé márnici, kam také pozve své hosty. Do pořadu se přihlásil sám, protože rád zkouší nové věci. Vaření ho také baví a v kuchyni tráví docela dost času. Vaří pravidelně a rád. A je to na jeho výkonu vidět. Marián se nebojí ani pečení, kdy si hravě poradí s borůvkovým koláčem.
Ve středu se k plotně postaví Iveta. Sama o sobě tvrdí, že je upřímná, přátelská, komunikativní a výbušná. Do pořadu ji přihlásila její sestřenice, protože o pořadu Iveta stále mluvila a sleduje každý díl. Budou jí hodiny strávené u svého oblíbeného pořadu něco platné? Iveta sází na moderní kuchyni jako líčka na červeném víně s bramborovou kaší, ale také na českou klasiku – dukátové buchtičky.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Zdravé vaření a hubnutí jsou neoddělitelné věci, říká šéfkuchař Pavel Vacek
Ve čtvrtek budou všichni zvědaví na Jardu. Do pořadu se přihlásil sám, protože chce zažít zábavu a poznat nové přátele. Těší se na poznání nových lidí. Pokud by vyhrál, tak by pozval rodinu na výlet. Jarda překvapí svým menu, kterému vévodí svíčková. Jenomže, jak už každý pozorný divák Prostřeno! ví, svíčková patří k nejsložitějším soutěžním receptům. Každý ji dělá totiž jinak. A Jarda bude mít svérázný postup přípravy.
Poslední večeři připraví nadšená dobrovolná hasička Jaroslava. Celá jejich rodina je u dobrovolných hasičů. A tak se skoro vše točí kolem hasičů – soutěže, cvičení, příprava společenských akcí a dětských akcí. A hasičská bude pochopitelně i zábava. Jaroslava hosty pozve do tělocvičny, kde pro ně připraví hasičskou opičí dráhu, na které budou muset plnit jednotlivé úkoly. I Jarku trochu zaskočí úkol týdne – dekonstruovaný pokrm, se kterým si ale nakonec zdatně poradí.