Jak se vaří v Praze a Středních Čechách? A jak taktizuje? Kdo nejvíc lže, komu se nedá věřit vůbec nic? Další premiérový týden Prostřeno je tady a s ním soutěžící, které si rozhodně není dobré nechat ujít. Sledujte hned od pondělí, jak se komu bude dařit v kuchyni, komu při zábavě, kdo bude občas šokovat jinak poměrně vyrovnanou partičku. Jaké recepty se budou podávat a jak si hosté poradí s úkolem týdne, kterým je příprava oveneckého sýra a jeho zakomponování do menu tak, aby nikdo nepoznal, že se jedná o něco navíc? Kdo se úkolem týdne zaskočit nenechá a kdo bude největším taktikem?
Večeře v gymu a porod jako téma k jídlu: Pražský týden Prostřeno bude stát za to
Další premiérový týden Prostřeno zavede diváky do Prahy a Středních Čech, kde se u jednoho stolu potkají silné osobnosti, odvážná menu i pořádná dávka taktizování. Kromě vaření rozhodnou o bodech i nervy, upřímnost a schopnost ustát témata, která se u večeře běžně neprobírají. Kdo překvapí kuchařským umem a kdo spíš strategií?
V pondělí se u plotny předvede Fu Lang. Ten se bude během svého večera bavit o tom, jak rodil vlastní dceru. Je to téma ke stolu, komu to nakonec bude vadit? A je slušné u tématu tohoto kalibru jíst? Jak se bude líbit prostředí, kde se bude servírovat večeře? Hostitel se svěří, že vařil prezidentu Havlovi, Jiřině Bohdalové a dalším. Na jakém tuku vaří hostitel? Na sádle? Proč má ale lednici plnou másla – a nakonec vaří na oleji?
Úterní hostitel Dominik přesně odměřuje suroviny. Je totiž matematik. Jak dlouho mu bude trvat, než naváží vodu? Fu Lang je zvyklý na tatarák z profi kuchyní, takže mu chybí topinka. A Zdeněk Pohlreich by si podle něj také moc nepochutnal. Jako vážně? Je Fu taktikem, nebo přesvědčeným profíkem a milovníkem gastronomie? Udělejte si vlastní názor!
Ve středu se bude snažit hosty svým menu oslnit a následně vyhrát, Valerie. U jejího stolu se Fu rozhodne, že bude hodný. Což je informace již z úterního večera. Bude to Valerii milé? Bude jí takové rozpoložení hosta komfortní, nebo by uvítala, kdyby se choval upřímně? Val přizná, že zaspala. A že vstávání jí nedělá dobře. Dobře jí také nedělá chystání jater. Jak zvládne připravit paštiku, když se jí ze základní suroviny dělá mdlo? Jak její výkon ohodnotí soutěžící?
Ve čtvrtek se hosté podívají do vypůjčené kuchyně Víta. Ten se vrhne i na přípravu domácí majonézy. Tu dobarví šafránovým extraktem. Jak hosty zaujme předkrm – vejce Benedikt? Kdo si splete tuto přípravu vajec s vejci do skla? Fu bude zase perlit u stolu, jak to bude příjemné ostatním? Navíc během posezení bude vykládat své teorie o tom, jak zneškodnit psa v parku. Citlivá Valerie se vymezí proti jeho teoriím. Kdo nakonec vyhraje slovní souboj?
Páteční hostitelka Monika vysvětlí, že je v Prostřeno na tajno, že to manžel neví. Jak se jí povede před manželem účast zatajit? A jak se těší na to, až to manžel uvidí v televizi? Monika bude zkoušet, jestli se dá zkazit příprava rýže v rýžovaru. Alespoň je zřejmé, že nelže, když tvrdí, že moc nevaří. Val při čtení menu přizná, že jí zastihla panická ataka. Kdo jí nakonec pomůže? Při debatě o tom, kdo je taktik proběhnou u stolu nejrůznější teorie…