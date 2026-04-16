Hlavní tváří a průkopnicí tohoto trendu je milánská kuchařka a environmentální aktivistka Lisa Casali. Její knižní bestseller s názvem Cucinare In Lavastoviglie (Vaření v myčce) pomohl proměnit tisíce Italů v nadšené „myčkové šéfkuchaře“. Lisa na tento nápad přišla před mnoha lety, když začala ve své kuchyni experimentovat s recepty, které by se daly připravit v hermeticky uzavřených nádobách přímo během mycího cyklu. Vaření a ochrana životního prostředí jsou jejími největšími vášněmi a vaření v myčce byl způsob, jak tyto dvě oblasti spojit. Lisa ale není jen nadšencem. Šla o krok dál a před vydáním své knihy nechala vzorky jídla analyzovat v chemické laboratoři, aby dokázala, že při správném uzavření nehrozí kontaminace vodou ani čisticími prostředky.
Vaření v myčce: Hit internetu, který rozděluje svět. Revoluce, nebo hazard?
Představte si, že do myčky na nádobí naskládáte špinavé talíře, přidáte mycí tabletu a hned vedle hrnků se zbytky kávy položíte svůj dnešní oběd. Zní to jako šílenství? Pro tisíce lidí po celém světě je „dishwasher cuisine“ neboli vaření v myčce realitou všedního dne a ověřenou metodou ekologického vaření.
Jak to vlastně funguje?
Důvodů, proč se vaření v myčce stalo virálním hitem, je hned několik a nejsou jen o tom své okolí šokovat nebo dokonce znechutit.
Ekologie a úspora energie: Průměrná myčka spotřebuje na jeden cyklus přibližně 1800 wattů elektřiny na ohřev vody. Pokud do ní vložíte jídlo, využíváte energii, která by tak jako tak byla spotřebována. Je to ekologický způsob, jak maximalizovat využití energie.
Úspora času: Příprava probíhá paralelně s úklidem. Zatímco se myjí skleničky a misky, vaše večeře se připravuje bez nutnosti používat sporák nebo troubu. To výrazně šetří čas strávený přípravou v kuchyni.
Moderní technika „Sous Vide“ pro každého: V profesionální gastronomii se používá oblíbená metoda sous vide, což je vaření ve vakuu při přesně kontrolované teplotě. Myčka shodou okolností funguje na velmi podobném principu. Během mycího cyklu voda dosahuje teplot mezi 49 °C až 65 °C, což je rozsah používaný pro dosažení perfektně připravené masa. Tak proč toho nevyužít, že?
Chuť a nutriční hodnoty: Zastánci tohoto způsobu vaření tvrdí, že jídlo z myčky chutná opravdu skvěle a díky nízkým teplotám si zachovává své nutriční hodnoty.
Vyzkoušíte lososa nebo vejce?
Základem všeho je dokonalé utěsnění potravin, které plánujete vařit. Jídlo se do myčky samozřejmě nikdy nedává volně, ale používají se buď hermeticky uzavíratelné nádoby, nebo vakuové sáčky určené pro vaření. Díky tomu může jídlo „odpočívat“ v mýdlové lázni s kousky těstovin a masa z ostatního nádobí, aniž by se kontaminovalo. Kladete si otázku, co všechno se dá v myčce „uvařit“? Pokrmů je celá škála, ale my jsme pro představu vybrali tři nejoblíbenější.
1. Legendární „Myčkový losos“
Tento recept se pravidelně vrací jako virální hit na sociálních sítích. Postup je jednoduchý: na alobal se položí plátky citronu, na ně filet lososa, další citron, čerstvé bylinky, česnek a máslo. Ryba se osolí, opepří a pevně se zabalí do alobalu, aby uvnitř nezůstaly žádné mezery. Balíček se umístí do horního koše myčky a spustí se plný cyklus s horkou vodou a sušením.
2. Hovězí tagliata podle Lisy Casali
Pro milovnice masa je tu recept na hovězí svíčkovou. Maso se potře směsí nasekaného rozmarýnu a česneku, vloží se do vakuového sáčku a utěsní. V myčce se zvolí program Eco. Po skončení cyklu se maso uloží do lednice a těsně před podáváním se vyjme ze sáčku a krátce se prudce orestuje na pánvi s olejem, aby získalo zlatavou krustu. Šťáva ze sáčku se poté ještě zredukuje v kastrůlku na omáčku.
3. Krémová vejce
Do malých skleniček se vloží nakrájená rajčata, na ně se rozklepne vejce, přidají se bylinky, lžíce olivového oleje, sůl a pepř. Sklenice se pevně uzavřou a vloží se mezi špinavé nádobí. Použije se intenzivní program. Výsledkem by měl být neuvěřitelně krémový žloutek i bílek.
Měli byste být na pozoru?
I přes nadšení fanoušků odborníci na bezpečnost potravin varují před několika zásadními riziky.
Nestabilní teplota a nerovnoměrné vaření
Na rozdíl od profesionálních přístrojů sous vide, které drží teplotu stabilní, myčka má různé fáze. Střídání mycích a oplachových cyklů způsobuje teplotní výkyvy, což může vést k tomu, že maso bude propečené nerovnoměrně. Navíc vodní trysky v myčce se pohybují přerušovaně, což může způsobit, že některé části jídla budou nedovařené.
Nebezpečné bakterie
Aby bylo jídlo bezpečné, musí dosáhnout určité vnitřní teploty, která zničí patogeny, jako je například Salmonella. Například u ryb se jedná o doporučenou teplotu cca 63 °C. Pokud však zvolíte program, kdy myčka této teploty nedosáhne, hrozí riziko onemocnění. Ještě větší obavy však vyvolává Clostridium botulinum. Tato bakterie produkuje toxin v prostředí bez kyslíku (jako jsou vakuové sáčky nebo uzavřené sklenice) při teplotách pod 115 °C. A myčky běžně takových teplot nedosahují, takže k inaktivaci spor botulismu nedochází.
Chemická kontaminace a bezpečnost obalů
Pokud se rozhodnete metodu zkusit, je kritické použít vakuové sáčky určené pro vysoké teploty. Běžné obaly z obchodů mohou při zahřátí uvolňovat nebezpečné látky. Navíc vždy existuje riziko, že těsnění povolí a jídlo přijde do kontaktu s okolím.
Stanovisko výrobců
Ani velcí výrobci spotřebičů vaření v myčce neschvalují. Jejich vyjádření je jasné: myčky jsou navrženy k čištění nádobí, nikoliv k vaření jídla, a měly by být používány pouze k určenému účelu.