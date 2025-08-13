Reklama
Reklama
Reklama

Světy bez žen: Šokující pravidla mužské nadvlády platná i dnes

Diskriminace žen
Interiér kuřárny londýnského Reform Clubu, Pall Mall, 1969. Snímek ukazuje typické prostředí anglických gentlemen’s klubů, kam po většinu historie měly ženy vstup zakázán. Klub byl symbolem mužské exkluzivity a tradic, které přetrvaly až do moderní doby.Foto: Aktuálně.cz / Profimedia
Diskriminace žen
Interiér kuřárny londýnského Reform Clubu, Pall Mall, 1969. Snímek ukazuje typické prostředí anglických gentlemen’s klubů, kam po většinu historie měly ženy vstup zakázán. Klub byl symbolem mužské exkluzivity a tradic, které přetrvaly až do moderní doby.Foto: Aktuálně.cz / Profimedia
Prohlédnout grafiku
Jana Harmáčková
Jana HarmáčkováDan Poláček

I v 21. století existují světy, kam ženy nesmí. Nejde o historii, ale o současnost. Od tisíciletých klášterů po exkluzivní londýnské kluby a posvátné arény, kde pohlaví stále funguje jako nepřekročitelná hranice. Objevte s námi poslední bašty mužské nadvlády a zjistěte, proč i dnes tradice a předsudky vítězí nad rovnoprávností.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Ačkoliv se svět v mnoha ohledech posunul směrem k rovnosti pohlaví, stále existují místa, kam ženy nemají přístup – a to nikoliv kvůli fyzickým bariérám, ale kvůli tradici, zvyklostem či přetrvávajícím předsudkům. Od odlehlých klášterů a posvátných chrámů přes soukromé kluby v srdci světových metropolí až po sportovní arény, kde ženská přítomnost zůstává tabu, jsou tato místa tichým důkazem, že změna někdy přichází pomalu.

Tyto „zakázané zóny se často hájí argumenty o zachování kulturního dědictví, náboženských pravidel nebo tradic starých stovky let. Kritici však namítají, že jde o pozůstatky doby, kdy byla nerovnost mezi muži a ženami považována za normu. Proč tedy v éře moderních práv a svobod některé dveře zůstávají polovině lidstva zavřené? A kdo určuje, zda je to otázka víry, tradice – nebo obyčejné diskriminace»Pokračovat ve čtení

Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama