13. 12. Lucie
Skromné veselky slavných: Kdo z českých osobností se nechtěl plácnout přes kapsu?

Prezident Václav Havel a Dagmar Havlová
Prezident Václav Havel a Dagmar HavlováFoto: Profimedia
Prezident Václav Havel a Dagmar Havlová
Prezident Václav Havel a Dagmar HavlováFoto: Profimedia
Petra Holakovská

Mnoho žen si svůj svatební den vysní už v dětství jako velkolepou událost plnou krásných šatů, bohaté hostiny a stovek hostů. Pro některé páry je však právě taková představa spíše noční můrou. Místo okázalosti, složité organizace a pozornosti touží svůj velký den prožít v klidu a jen s těmi nejbližšími. Které z našich celebrit se rozhodly jít proti tradičním svatbám a zvolily skromnější cestu?

Svatba bývá jedním z nejvýznamnějších okamžiků v životě, ale ne každý pár touží po velkolepé show před zraky stovek hostů. Zatímco pro někoho je důležitá pompéznost a okázalý program, jiní dávají přednost intimitě, jednoduchosti a autentickému prožitku. Právě tento trend se v posledních letech objevuje čím dál častěji – a nevyhýbá se ani známým tvářím, které by si honosnou oslavu mohly dovolit bez mrknutí oka.

Vendula Pizingerová a Josef Pizinger: Svatba místo grilovačky

Když si prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová brala o šestnáct let mladšího partnera Josefa, chystala se říct své „ano už potřetí. Možná to byl jeden z důvodů, proč se hosté o skutečném záměru dozvěděli až na místě. Původně si totiž mysleli, že jdou na obyčejnou grilovačku. 

Až pohled na slavnostně nazdobenou slavobránu umístěnou na zahradě dal tušit, že půjde o něco víc. „Vzhledem k tomu, že jsme svatbu chtěli udržet v absolutním utajení, rozhodli jsme se nikomu nic neříkat. Přátele jsme zkrátka pozvali k nám domů se slovy, že plánujeme dělat grilovačku,“ prozradila později Vendula, která měla jen obavy o to, aby hosté nepřišli v teplácích nebo vytahaných svetrech a tak se snažila dávat kamarádkám alespoň indicie, aby se slušně oblékly. 

Nevěsta zvolila jednoduché košilové šaty, které se daly nosit i jindy než jen jeden jediný den v životě. Největší ozdobou jí byl věnec z květin, kterým svůj outfit doladila. Její partner Josef si vystačil s hnědými kalhotami a modrou košilí, bez klasického obleku a formální výbavy, jakou lze na typické svatbě očekávat. Veselka nakonec dopadla na jedničku a letos od ní uběhlo deset let, čímž Vendula s Josefem vytřeli zrak všem škarohlídům, kteří jejich vztahu nedávali šanci. Společně se pak manželé dočkali i syna Josífka.

