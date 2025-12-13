Svatba bývá jedním z nejvýznamnějších okamžiků v životě, ale ne každý pár touží po velkolepé show před zraky stovek hostů. Zatímco pro někoho je důležitá pompéznost a okázalý program, jiní dávají přednost intimitě, jednoduchosti a autentickému prožitku. Právě tento trend se v posledních letech objevuje čím dál častěji – a nevyhýbá se ani známým tvářím, které by si honosnou oslavu mohly dovolit bez mrknutí oka.
Skromné veselky slavných: Kdo z českých osobností se nechtěl plácnout přes kapsu?
Mnoho žen si svůj svatební den vysní už v dětství jako velkolepou událost plnou krásných šatů, bohaté hostiny a stovek hostů. Pro některé páry je však právě taková představa spíše noční můrou. Místo okázalosti, složité organizace a pozornosti touží svůj velký den prožít v klidu a jen s těmi nejbližšími. Které z našich celebrit se rozhodly jít proti tradičním svatbám a zvolily skromnější cestu?
Vendula Pizingerová a Josef Pizinger: Svatba místo grilovačky
Když si prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová brala o šestnáct let mladšího partnera Josefa, chystala se říct své „ano“ už potřetí. Možná to byl jeden z důvodů, proč se hosté o skutečném záměru dozvěděli až na místě. Původně si totiž mysleli, že jdou na obyčejnou grilovačku.
Až pohled na slavnostně nazdobenou slavobránu umístěnou na zahradě dal tušit, že půjde o něco víc. „Vzhledem k tomu, že jsme svatbu chtěli udržet v absolutním utajení, rozhodli jsme se nikomu nic neříkat. Přátele jsme zkrátka pozvali k nám domů se slovy, že plánujeme dělat grilovačku,“ prozradila později Vendula, která měla jen obavy o to, aby hosté nepřišli v teplácích nebo vytahaných svetrech a tak se snažila dávat kamarádkám alespoň indicie, aby se slušně oblékly.
Nevěsta zvolila jednoduché košilové šaty, které se daly nosit i jindy než jen jeden jediný den v životě. Největší ozdobou jí byl věnec z květin, kterým svůj outfit doladila. Její partner Josef si vystačil s hnědými kalhotami a modrou košilí, bez klasického obleku a formální výbavy, jakou lze na typické svatbě očekávat. Veselka nakonec dopadla na jedničku a letos od ní uběhlo deset let, čímž Vendula s Josefem vytřeli zrak všem škarohlídům, kteří jejich vztahu nedávali šanci. Společně se pak manželé dočkali i syna Josífka.
Aneta Vignerová a Petr Kolečko: Od palcových titulků k ututlané svatbě
Jejich vztah plnil titulky médií dlouhé měsíce. To když si scenárista na nějaký čas nebyl jistý city k Anetě, se kterou má syna Jiříčka, a udržoval paralelní vztah s herečkou Denisou Nesvačilovou. Jejich vztah byl plný excesů. A když přišli ruku v ruce na udílení cen Českého lva, zafačovaná Kolečkova ruka budila pozornost. On své zranění vysvětlil tím, že ho Denisa omylem řízla, když uklízela nože do myčky. Těžko domýšlet, co se tenkrát skutečně stalo.
Zranění ale neměl jen Kolečko, ale také jeho Aneta – ta ovšem na duši. Dušovala se, že Kolečko má definitivní utrum a rozhodně nedostane další šanci. O to větší pak bylo pro všechny překvapení, když se médii začala šířit informace, že slavný pár vstoupil do stavu manželského. A to pouhých deset dní od zmíněného udílení cen. Obřad proběhl v naprosté tichosti, jen za přítomnosti páru svědků na Novoměstské radnici v Praze. „Bylo to tehdy všechno šílený, ale bylo to to nejlepší rozhodnutí. Naše svatební píseň mě vždy dojímá,“ zavzpomínala letos, dva roky od svatby Aneta.
Navzdory tomu, že by Vignerová jako modelka mohla sáhnout po luxusních šatech, zvolila elegantní, jednoduchý krémový kostýmek, který působil svěže, nadčasově a nenuceně. Petr Kolečko dorazil ve formálním, ale jednoduchém outfitu, který přesně zapadal do celkové atmosféry klidného obřadu. Po svatbě následovala večeře v restauraci, ale i ta se nesla v rodinném duchu. Kolečko od doby, kdy vlezl do chomoutu, seká latinu a spokojená Vignerová jej (možná) cíleně vykrmuje svými kuchařskými výtvory, kterými plní svůj Instagram.
Dagmar Havlová a Václav Havel: Ze špitálu rovnou do chomoutu
Pro mnohé zcela překvapivě si skromnou svatbu dopřáli také herečka a bývalá první dáma Dagmar Havlová s exprezidentem Václavem Havlem. Po smrti Havlovy první manželky Olgy a po náročném zdravotním období si oba dva řekli své ano v roce 1997.
Havel pojal Dagmar za manželku pouhý týden po svém propuštění z nemocnice. Tam byl hospitalizován kvůli operaci nádoru plic. Obřad se konal velmi skromně – na žižkovské radnici Prahy 3, bez pompézních ceremonií a velkolepých slavností. Pro oba se jednalo o druhý sňatek. Havel tuto událost dopředu ani oficiálně neoznámil. „Věřím nebo doufám, že budeme šťastni, a věřím dokonce ještě v něco dalšího: že tato nová etapa mi pomůže být v určitém ohledu lepší, než jsem byl dosud,“ poznamenal tehdy Václav Havel v Českém rozhlasu.
Hosté byli kromě svědků – Havlové svědčila herečka Táňa Fischerová a ženichovi herec Jan Tříska – pouze nejbližší, včetně hereččiny dcery Niny. Dagmar Havlová nevsadila na tradiční svatební róbu, ale vynesla střídmý kalhotový kostýmek. Velkolepé oslavy se nekonaly ani po skončení manželského slibu. Po obřadu se novomanželé přesunuli na malé pohoštění, které mělo spíše rodinný než slavnostní charakter.
Iveta Bartošová a Josef Rychtář
Zatímco s hercem a producentem Jiřím Pomeje (†54) měla blond zpěvačka v roce 2008 pompézní svatbu na zámku Hluboká nad Vltavou, druhé „ano“ už pojala mnohem střídměji. S Josefem Rychtářem se provdala v roce 2013 v obyčejný pracovní den na radnici v pražské Uhříněvsi. Oblékla si šaty z půjčovny a místo velké oslavy dorazilo jen několik nejbližších hostů.