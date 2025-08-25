Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Rodičovský checklist: Jak vybavit děti do školy a na nic nezapomenout

Jak vybavit děti do školy
Jak vybavit děti do školyFoto: Shutterstock
Jak vybavit děti do školy
Jak vybavit děti do školyFoto: Shutterstock
Prohlédnout grafiku
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Začátek školního roku bývá pro rodiče maratonem nakupování a zařizování. Od kvalitního batohu přes pohodlné trenky až po praktickou láhev na pití. Co má smysl pořídit, aby to nebyly vyhozené peníze, děti byly s výsledkem spokojeny a zároveň to mělo pozitivní přínos pro jejich zdraví?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Blíží se konec letních prázdnin a nový školní rok už klepe na dveře. Co všechno teď bude zapotřebí pořídit našim školákům? Rodiče si kladou otázky: Máme koupit novou školní aktovku, nebo se spokojit s tou loňskou? A co nové pouzdro na tužky, věci na cvičení nebo učebnice? Podle aktuálních průzkumů má 44 % rodičů jasno o nadcházejících výdajích spojených se školou a předpokládají, že utratí 2 000 a 6 000 Kč. Přesto mnoho rodin stále tápe a plánování školních nákupů pro ně zůstává výzvou. Dobrou zprávou ale je, že oproti loňskému roku se povědomí o těchto nákladech mírně zvýšilo.

škola školní rok začátek školák děti ilustrační
škola školní rok začátek školák děti ilustrační

BLOG Fandimámám: Začíná školní rok, ale také virová sezona

Sex a vztahy

Pokud se snažíte ušetřit, zamyslete se nad tím, zda vaše dítě opravdu potřebuje každý rok nové vybavení. Například školní aktovky a pouzdra často vydrží déle než jednu sezónu, a pokud jsou stále v dobrém stavu, není důvod je měnit. Teenagerům sice záleží na tom, aby měli nejmodernější vybavení, ale mladším školákům často více záleží na jejich postavení ve třídě než na značce jejich penálu. Proto se zaměřte na praktické a odolné vybavení, které vydrží déle než jednu školní sezónu.

Bez čeho se tedy vaše děti ve škole skutečně neobejdou? Na základním seznamu nesmí chybět sešity, učebnice, psací potřeby, pastelky, pravítka a guma. Pro hodiny tělocviku je důležité mít správné sportovní oblečení do tělocvičny i na venkovní hřiště a obuv, aby se děti mohly pohodlně a bezpečně hýbat. Některé školy mohou mít navíc speciální požadavky na výtvarné potřeby nebo pomůcky pro přírodopisné hodiny. Skvělým tipem je však počkat na úvodní dny školního roku. Právě tehdy školy často informují rodiče o tom, co je již zajištěno z jejich strany a co budou muset rodiče pořídit sami. Mnoho škol umí efektivně a hromadně nakoupit nejen učebnice a sešity, ale třeba i psací potřeby, což může rodičům ušetřit čas a peníze.

Reklama

A jak chytrou cestou nakupovat? Srovnejte ceny v různých obchodech nebo využijte online nákupů, které mohou nabízet výhodnější ceny a slevy. Nakupování ve větším množství u vybraných položek také může pomoci snížit celkové náklady. Nezapomeňte se také poradit s ostatními rodiči – například formou společného nákupu lze dosáhnout lepších cen.

Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama