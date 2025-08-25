Blíží se konec letních prázdnin a nový školní rok už klepe na dveře. Co všechno teď bude zapotřebí pořídit našim školákům? Rodiče si kladou otázky: Máme koupit novou školní aktovku, nebo se spokojit s tou loňskou? A co nové pouzdro na tužky, věci na cvičení nebo učebnice? Podle aktuálních průzkumů má 44 % rodičů jasno o nadcházejících výdajích spojených se školou a předpokládají, že utratí 2 000 a 6 000 Kč. Přesto mnoho rodin stále tápe a plánování školních nákupů pro ně zůstává výzvou. Dobrou zprávou ale je, že oproti loňskému roku se povědomí o těchto nákladech mírně zvýšilo.