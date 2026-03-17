Přeskočit na obsah
18. 3. Eduard
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Říkali o něm, že fotí „šik pornografii“. Krále perverze přirovnávali i k nacistické režisérce

Helmut Newton
Upozornění na citlivý obsah
Helmut Newton
Helmut Newton
Helmut Newton
Zobrazit
21 fotografií
Helmut Newton |
Foto: Profimedia
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

„Znám jen dvě sprostá slova: umění a dobrý vkus,“ tvrdil muž, kterému se v branži přezdívalo Král perverze. Helmut Newton proměnil módní fotografii v provokaci, svádění i mocenskou hru. Lidé z oboru o něm říkali, že je misogyn a špatný fotograf, on sám ale otevřeně přiznával, že o líbivost mu nikdy nešlo. Svět se tak dodnes nemůže shodnout, jestli má jeho fotky obdivovat nebo na ně zapomenout.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Helmut Newton byl fotograf, který se nikdy nesnažil být milý nebo vstřícný. A už vůbec ne bezpečný. Jeho snímky, ženy v podpatcích, v řetězech, nahé, ale nepoddajné, působí i dnes jako výzva. Nejen estetická, ale i morální. Když se na ně díváte, nejde jen o krásu. Jde o moc.

„Proč bych trávil celý život se ženami, oblečenými i nahými, kdybych je neměl rád?“ odsekl kdysi na kritickou otázku v rozhovoru pro magazín Newsweek. A vzápětí dodal: „Na všech mých fotografiích jsou ženy vítězné a muži jsou jen hračky. Jsou to doplňky.“ Jeho svět byl přesně takový: obrácený, napjatý, někdy nepříjemný. A vždycky přesně nasvícený.

Narodil se roku 1920 v Berlíně jako Helmut Neustädter. Město, ve kterém vyrůstal, bylo plné kontrastů: dekadentní, otevřené, pulzující sexualitou i napětím. Newtona tak formovaly obrazy jako noční ulice, burleska, zvláštní směs svobody a temnoty. A právě tady se začal rodit jeho vizuální jazyk.

„Nacisté se dostali k moci, když mi bylo třináct. Nacistická estetika byla všude: v časopisech, v kinech. Samozřejmě že dítě, které fascinuje fotografie, to muselo nějak zasáhnout,“ přiznal fotograf. Podle něj nešlo o obdiv, spíš o otisk: silný, nevyhnutelný, který se později vracel v jeho práci v podobě chladné estetiky, ostrých linií a zvláštní disciplíny těla. Kritici pak dlouhodobě jeho styl srovnávaly s propagandistickými snímky talentované německé režisérky ve službách Adolfa Hitlera Leni Riefenstahlové.

Pak přišel útěk. Rodina židovského původu opustila Německo, Newton se přes Singapur dostal až do Austrálie. Tam začínal fotit od píky: svatby, portréty, komerční zakázky. Nic tehdy nenasvědčovalo tomu, že se z něj stane jeden z nejvýraznějších fotografů 20. století. Zlom přišel s módou. A s časopisem Vogue.

Reklama

Newton do něj nepřinesl jen krásné ženy, ale i příběh. Napětí. Nejednoznačnost. „Žena nežije před bílým papírovým pozadím. Žije v autě, v domě, na ulici,“ vysvětloval, proč odmítal fotit v ateliéru. „Módní fotografie je do jisté míry společenský dokument. Ukazuje, jak lidé žili.“

Helmut Newton
Helmut Newton
Helmut Newton
Helmut Newton
Zobrazit
21 fotografií

Jeho snímky ale nebyly dokumentem v běžném slova smyslu. Byly inscenací. Divadlem. Ženy na nich nebyly objekty, alespoň podle něj ne. Byly to postavy. Hrály roli. A často dominovaly.

Česká fotografka Gabriela Fárová, která se s Newtonem setkala při jeho návštěvě Prahy v roce 1988, na něj vzpomíná jako na člověka s mimořádným citem pro atmosféru. „Je dobrým pozorovatelem a umí pracovat s prostředím. Vybírá si velmi pečlivě místa i světlo,“ popsala v minulosti pro iRozhlas.

Newton miloval noc. Fascinovala ho. „Myslím, že noc dodává ženě na ulici zvláštní tajemství. To miluju,“ říkal. A jeho fotografie tomu odpovídají. Jsou temné, lesklé, chladné a přitom zvláštně přitažlivé. Kromě zájmu ale přitahovaly i kritiku. Feministky Newtona obviňovaly z objektifikace žen a o jeho práci mluvily jako o “šik pornografii.” Teoretička fotografie Susan Sontagová ho dokonce v přímém přenosu v roce 1979 označila za misogyna.

Newton se těmto debatám přitom spíš vysmíval. „Jsou to nesmysly,“ reagoval. Jeho odpovědi byly přímočaré, někdy až provokativní, stejně jako jeho práce. A přesto v jeho fotografiích není jednoduchá odpověď. Jsou v nich ženy silné i vystavené, dominantní i zranitelné. Jsou v nich fantazie, ale i realita. Možná právě proto přežily dobu, ve které vznikly.

Fotografoval nejslavnější modelky své éry: Claudii Schifferovou, Grace Jonesovou, ale i další osobnosti jako byli Andy Warhol nebo Salvador Dalí. Přesto se nikdy nepovažoval za umělce. „Znám jen dvě sprostá slova: umění a dobrý vkus,“ prohlásil v dokumentu s názvem Helmut Newton: Nestoudná krása.

Když mluvil o ženách, mluvil překvapivě jednoduše. „Co dělá ženu sexy? To nemá nic společného s krásou. Všechno se odehrává v hlavě. Je to intelekt.“ Možná i proto jeho modelky nepůsobí jako pasivní objekty. Spíš jako někdo, kdo má kontrolu, i když je třeba zrovna nahý.

Helmut Newton zemřel po autonehodě v roce 2004. Zůstaly po něm fotografie, které dodnes dráždí i fascinují. A také otázky, na které si každý musí odpovědět sám. Byl to provokatér? Voyeur? Nebo jen fotograf, který se nebál ukázat to, co ostatní raději skrývali? Možná od všeho něco. A možná právě proto jeho snímky dodnes fungují.

Zdroj: The GuardianNewsweekThe New York TimesiROZHLAS

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama