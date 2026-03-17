Říkali o něm, že fotí „šik pornografii“. Krále perverze přirovnávali i k nacistické režisérce

Helmut Newton byl fotograf, který se nikdy nesnažil být milý nebo vstřícný. A už vůbec ne bezpečný. Jeho snímky, ženy v podpatcích, v řetězech, nahé, ale nepoddajné, působí i dnes jako výzva. Nejen estetická, ale i morální. Když se na ně díváte, nejde jen o krásu. Jde o moc.
„Proč bych trávil celý život se ženami, oblečenými i nahými, kdybych je neměl rád?“ odsekl kdysi na kritickou otázku v rozhovoru pro magazín Newsweek. A vzápětí dodal: „Na všech mých fotografiích jsou ženy vítězné a muži jsou jen hračky. Jsou to doplňky.“ Jeho svět byl přesně takový: obrácený, napjatý, někdy nepříjemný. A vždycky přesně nasvícený.