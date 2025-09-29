Fotograf hvězd a průkopník tance: Arnold Genthe, oblíbenec celebrit své doby

Když si vaše práce získá pozornost osobností formátu herečky Sarah Bernhardt nebo spisovatele Jacka Londona, znamená to, že patříte k absolutní špičce oboru. A přesně to platilo pro Arnolda Gentheho. Proslul nejen portréty známých osobností, ale také snímky z čínské čtvrti v San Franciscu a fotografiemi tanečníků. O něm samotném se dnes mluví jako o jednom z průkopníků taneční fotografie, protože pohyb a estetika lidského těla ho fascinovaly.
Arnold Genthe (8. ledna 1869 – 9. srpna 1942) byl jedním z prvních fotografů, kteří prosazovali tanec jako svébytný umělecký žánr ve fotografii. Roku 1916 vydal publikaci The Book of the Dance (Kniha tance), první ucelenou fotografickou knihu věnovanou tanci, kde snímky nebyly jen doprovodem k textu, ale samostatným uměleckým dílem. V době přelomu 19. a 20. století byla přitom taneční fotografie technicky nesmírně obtížná – těžké fotoaparáty stály na stativech a k pořízení snímku bylo nutné několikavteřinové osvětlení. Výsledkem byly často rozmazané šmouhy, které ale Genthe dokázal proměnit ve výrazový prostředek zvýrazňující pohyb.
Fotograf, který určoval trendy
Genthe se narodil v Berlíně, kde jeho otec vyučoval klasické jazyky. Obdiv k antické kultuře a umění se odráží i v jeho díle. Než se stal fotografem, vystudoval filologii a získal doktorát. Do USA emigroval v roce 1895 a v San Franciscu se živil jako vychovatel. Fotografii se naučil sám a jeho prvními motivy se stala čínská čtvrť. Dochovalo se přibližně 200 snímků, které představují jedinečné svědectví o tamním životě před ničivým zemětřesením roku 1906.
Poté, co jeho fotografie začaly vycházet v časopisech, otevřel si vlastní ateliér. Brzy se o jeho práci začali zajímat významní lidé té doby. V roce 1911 se přestěhoval do New Yorku, kde žil a pracoval až do své smrti. Portréty pořizoval mimo jiné prezidentům Theodoru Rooseveltovi a Woodrowovi Wilsonovi nebo ropnému magnátovi Johnu D. Rockefellerovi. Říká se, že právě jeho snímky napomohly ke startu kariéry Grety Garbo. Se stejným zaujetím se věnoval i modernímu tanci a portrétoval jeho největší hvězdy, mezi nimi Isadoru Duncan, Annu Pavlovovu či Ruth St. Denis.
Učitel budoucích legend
Jednou z jeho žákyň byla Dorothea Lange, pozdější autorka nejslavnějších dokumentárních fotografií americké historie, včetně ikonického snímku Kočující matka. Po Gentheho smrti převzala značnou část jeho pozůstalosti Kongresová knihovna USA. Ta dnes uchovává kolem 16 tisíc jeho negativů, diapozitivů a barevných autochromů.
Pro tuto galerii byly vybrány desítky Gentheho fotografií s tématem tance a aktu. Čtenáři tak mohou nahlédnout do díla umělce, jehož snímky by jinak zůstaly skryty v archivech. Fotografie pocházejí ze sbírek Kongresové knihovny a vzhledem ke stáří spadají do kategorie volných děl (Public Domain).
