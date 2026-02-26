To, co si lidé roky spojovali se jménem Ivety Fabešové – ikonická vitrína a dezerty, které se staly téměř kultovními – se na jaře zásadně promění. Cukrářka oznámila, že ve svém podniku kompletně překope nabídku tak, že z ní zmizí i její nejznámější kousky. A jak zdůrazňuje, nejde o žádný marketingový tah ani byznysovou strategii, ale o vnitřní potřebu posunout se dál.
„Už mě to nevystihuje.“ Iveta Fabešová z vitríny odstraní všechno, co ji proslavilo
Vitrína, která byla roky podpisem Ivety Fabešové, projde na jaře radikální proměnou. Cukrářka se rozhodla stáhnout z nabídky i své nejslavnější dezerty a začít znovu – ne kvůli byznysu, ale kvůli sobě. Jak sama říká, potřebuje tvořit tak, aby to odpovídalo tomu, kým je „teď a tady“.
„Je to půl roku, kdy jsem začala mít vnitřní potřebu změnit celou vitrínu. Při každodenním pohledu jsem si víc a víc uvědomovala, že už mě dávno necharakterizuje. Začal se v mé hlavě rodit plán, že prostě jednoho dne zmizí vše, co jsem doposud vytvořila a nahradím to něčím novým,“ uvedla Fabešová.
Vitrína, která byla pro zákazníky symbolem její značky, se pro ni postupně změnila v připomínku něčeho, co už s ní neladí. Přišly týdny přemítání, nejistoty a hledání odpovědi na otázku, kým vlastně je – ne v minulosti, ale právě teď. „Dny a noci, kdy mi hlavou běhaly myšlenky tam a zpátky a v tom vnitřní zmatku jsem se snažila nějak uchopit to, kým vlastně jsem. Kdo je Iveta jako člověk a cukrář teď. Ne deset let zpátky. Teď a tady! Sama za sebe,“ popsala.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Těsta si udělejte určitě víc. Tyhle madlenky podle Ivety Fabešové hned zmizí
Zásadní posun prý přišel až v posledních dnech, kdy začala nové dezerty skutečně tvořit – a s tím i emoce, které k tvůrčímu procesu patří. „Tento týden jsem začala dezerty z papíru přenášet do reality. Cestou domů jsem si každý detail v hlavě přehrála snad tisíckrát. V autě pak propukala ve smích, přes paniku až po totální hysterii, že to byla ta největší blbost a že jsem měla raději nic neměnit a na nic nešahat. Ale… přesně to bych nebyla já,“ přiznala otevřeně.
Pro Fabešovou totiž dezert není jen produkt, který se prodá a sní. Je to otisk osobnosti – způsob, jak se člověk podepíše do chuti, textury i posledního detailu dekorace. „Fascinuje mě, jak moc se tvorba jídla může propsat do vaší duše. A naopak, jak moc se vaše duše propisuje do jídla. Nepřestává mne udivovat, jak se v každém kousku dezertu, propisuje rukopis tvůrce. Jak až když dekoraci položíte správným směrem se souhlasně ozve vaše vnitřní já. Vyrostla jsem! Hrdě můžu říct, že vyrostla.“
Zákazníky tak čeká loučení s některými stálicemi, které si v jejím podniku vydobyly status „must have“. „Odpusťte mi, že na jaře už u nás nenajdete citron, mandarinku nebo popcorn. Ale už dávno nejsem kopie Cedricova citronu, i když jsem ji dotáhla k dokonalosti,“ vzkázala.
Úplně zavřené dveře ale legendám nedává. Pokud by někomu přece jen chyběly, nechává možnost návratu – třeba v rámci speciální nostalgické akce. „A kdyby vám snad někdy hodně chyběl, tak si dáme retro víkend a nebo vás ho naučím a budete si ho moct dělat sami, ale dnes potřebuju udělat krok dál.“