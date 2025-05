Pravdivé příběhy: Soused mi kvůli psům ztrpčoval život. Prý „to se tu takhle nedělá“

Zkoušela jsem si s panem Šindelářem promluvit. Nabídla jsem, že kdyby ho cokoli rušilo, může mi dát vědět. Jen mávl rukou a řekl: „Takhle se tady u nás nežije. To jste měla jít bydlet do města!“. V tu chvíli jsem ho přestala brát vážně.

Pár dní na to jsem přišla domů a zjistila, že někdo přestříhal plot mezi našimi pozemky. Psi byli naštěstí zalezlí doma, ale představa, že by se dostali ven na silnici nebo k sousedovi mě vyděsila. To už bylo moc! Zavolala jsem policii, které jsem předala záznam z venkovních kamer. Bylo jasno, kdo je na vině.