Britský fotograf Gerrard Gethings se ve svém nejnovějším projektu zaměřil na fascinující podobnosti mezi psy a jejich majiteli. V sérii portrétů vytvořené pro paměťovou hru „Do You Look Like Your Dog?“ zachytil 25 dvojic, kde je zřejmá nejen fyzická, ale i výrazová shoda mezi čtyřnohými mazlíčky a jejich lidskými protějšky.