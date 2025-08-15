Naše finanční rozhodování není jen o číslech – ve skutečnosti je hodně o emocích. Obzvláště na dovolené, během které si chceme odpočinout a dopřát si to, co si jindy v roce odpíráme nebo k čemu doma třeba ani nemáme přístup. Obchodníci toho naplno využívají. Obzvláště pak ti, kteří obchodují s turisty na letních dovolených, se kterými přijdou do styku třeba jen jedinkrát za rok.
„Na užívání si života určitě není vůbec nic špatného, kor na dovolené. Pokud se mi ale opakovaně stává, že se vracím domů ve stresu z toho, kolik peněz jsem tam nechala a kolik mi bude chybět na výdaje doma, tak je fajn identifikovat příčiny a zkusit s nimi něco udělat,” myslí si Hlavsová. Jednou z nástrah je podle ní „ztráta hodnoty peněz“, která souvisí s cizí měnou, kterou v cizině využíváme. „Cizí peníze snižují naši schopnost vyhodnotit, co je vlastně drahé. Zejména pokud věci stojí jednotky peněz namísto stovek u nás, tak se člověk pak často nestačí divit, že rychle se ty peníze i za maličkosti rozkutálí,” vysvětluje.
Co s tím? Podle Hlavsové je klíčem pečlivě připravený rozpočet. „Určitě je dobré si dopředu zjistit, kolik zhruba věci v dané destinaci stojí a podle toho si zhruba načrtnout rozpočet na každý den. Pokud máte hotovost, tak s sebou berte obnos na den, pokud využíváte hlavně kartu, tak v bankovních aplikacích jdou nastavit různé limity či upozornění,” doporučuje. Zatímco doma jsme zvyklí přemýšlet prakticky, na dovolené si chceme hlavně užít a čas na ní strávený naplno využít. Proto když se objeví něco ojedinělého či výjimečného, tak si to koupíme ze strachu či s obhajobou, že si to už nikdy jindy nebudeme moct dopřát.
„FOMO je na dovolené velmi časté. Pokud kvůli němu někdo sahá příliš hluboko do kapsy, tak řešením může být si dopředu říct, co je pro vás na dovolené opravdu důležité. Chcete relax? Kvalitní jídlo? Zážitky? Investujte tam – a zbytek omezte,” navrhuje Hlavsová. To je ale podle ní o poznání těžší, pokud cestujeme s někým, což je přirozeně v drtivé většině případů. Dítě chce suvenýr nebo kamarádi na výlet a protože nechceme kazit atmosféru, tak na vše kývneme, rozpočtu navzdory.
„Asi nikdo nechce být ten, co co pořád šetří. Nicméně o penězích je potřeba mluvit, a to jak s partnerem či partnerkou, dětmi i kamarády. Vyslovit „tohle je mimo můj rozpočet“ není slabost, ale odvaha,” myslí si Hlavsová. Vůbec nejdůležitější je ale podle odbornice se s ostatními nesrovnávat. „Sociální sítě, média, sousedi, kolegové – ze všech stran nás bombardují idylické představy o tom, kde ostatní jsou a jak si dopřávají všemi doušky. Nutkání se těmto představám vyrovnat může napáchat psychické i finanční škody,” varuje.
I proto podle Hlavsové vše, včetně výběru destinace, stojí a
padá na onom rozpočtu. „Pokud chci být po dovolené v klidu, tak
i s výdaji na blbosti a nějakou rezervou navíc by dovolená neměla
narušit každoměsíční domácí rozpočet, včetně dlouhodobých
strategií, jako jsou spoření a investice,” zdůrazňuje s tím,
že okamžité potěšení není důvodem pro obětování finančních
předsevzetí a snahy o bohatší budoucnost. Klíčové je si už
při plánování vše propočítat.
V tom ohledu je podle ní vůbec nejhorší si na dovolenou půjčovat nebo se během ní zadlužit. „Zaručeným způsobem, jak si zkomplikovat svědomí během a život po dovolené, je se kvůli ní zadlužit. Za odpočinkem či zážitky není třeba jezdit přes půl světa daleko a ani množství peněz vynaložených na dovolenou nesouvisí se spokojeností. Naopak, já si třeba nejvíc užila dovolené pod stanem na Šumavě, které byly za pár kaček a ještě mi zbyly peníze, které se mi dodnes zhodnocují na investičním účtě,” uzavírá Hlavsová.