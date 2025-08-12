"Bojím se přivést dítě do odporného zkaženého světa,“ říká Nela Slováková o rodině

Brněnská podnikatelka Nela Slováková je pro mnohé velmi kontroverzní osobností. Co jí však nemůže nikdo upřít, je to, jak obětavá je partnerka. Už více než třičtvrtě roku tvoří pár s MMA bojovníkem Radkem Roušalem, který na sebe naposledy upozornil před pár dny na Oktagonu v pražském Edenu. Svou lásku dávají na odiv, další významný krok v jejich vztahu ale na pořadu dne není.
„Já jsem šťastná a spokojená posledních devět měsíců. Po dlouhé době jsem šťastná a spokojená úplně upřímně, devět měsíců každý den. Takže tohle je třešnička na dortu,“ rozplývala se po zápase Nela s tím, že s Radkem spolu už nějakou tu dobu bydlí. „Já investuji spíše do nemovitostí. Máme společně krásný byt, který jsem koupila. Nečekala jsem, že bude náš, ale teď tam jsme a žijeme v naprosté harmonii. Myslím si, že je důležité mít investice do bytů. Kabelky jsou spíš taková radost. Nekupuji si drahé oblečení, ale kupuji si drahé kabelky, boty a nemovitosti, které vlastním. Myslím si, že je to fajn do budoucna, kdyby se cokoliv stalo,“ dodává podnikatelka, která se ráda pochlubí luxusním životním stylem.
A přestože krátce po začátku svého vztahu nachytali veřejnost falešnou zprávou o Nelině těhotenství, o tom, že by skutečně založili rodinu, zatím neuvažují. „Radkova fáze života je na vzestupu, takže ať pěkně jde nahoru. Já po dětech zatím úplně netoužím, takže až to přijde, tak to přijde. Nejsem tomu zatím nakloněná,“ říká Slováková, která není spokojená se současným stavem společnosti. „Jsem těžce proti životu, který žijí dnešní lidé, jako x desítek pohlaví, co to má sakra znamenat? I proto se bojím přivést hezké nevinné dítě do tohohle odporného zkaženého světa,“ má jasno blondýnka.
Je jí sice jasné, že za své názory schytá kritiku, to ji ale netrápí. „Jsem mentálně zdravá a psychicky v pořádku. Neužívám žádné prášky ani antidepresiva. Žiji krásný život, mám balanc. Jednou se opiji, potom jdu cvičit, dám si dobré jídlo, pak si dám smažák, zase se opiji, pak jedu na dovolenou, pak pracuji. Prostě normální život,“ uzavírá spokojeně.