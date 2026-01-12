Přeskočit na obsah
12. 1.
Led vás překvapí i v zimních botách: 7 kroků, které výrazně sníží riziko pádu

Led bývá téměř neviditelný – stačí jeden krok na zledovatělém chodníku a jistá chůze se během vteřiny změní v nebezpečný pád. I kvalitní zimní boty mohou na náledí selhat.
Led bývá téměř neviditelný – stačí jeden krok na zledovatělém chodníku a jistá chůze se během vteřiny změní v nebezpečný pád. I kvalitní zimní boty mohou na náledí selhat.
Jana Harmáčková
Led bývá téměř neviditelný – ve stínu, pod popraškem sněhu nebo na cestě, která vypadá bezpečně. A právě proto dokáže překvapit i v „zimních“ botách. Přinášíme praktická a ověřená opatření, která výrazně sníží riziko pádu: od správné podrážky a údržby až po protiskluzové návleky a jednoduché změny chůze.

Stačila vám někdy v zimě jediná nepozornost a svět se na vteřinu zastavil? Cesta vypadala bezpečně, krok jistě – a pak to přišlo.

Chraňte děti před mrazem: Víte, jak je správně obléknout, aby neprochladly?

Rodina

Led je zrádný právě tím, že ho často vůbec nevidíme. Skrývá se ve stínu domů, pod tenkou vrstvou sněhu nebo na místech, kde by ho člověk nečekal. A ani zimní obuv automaticky neznamená jistotu. Mnohé podrážky v mrazu tvrdnou a místo přilnavosti začnou klouzat jako plast. Dobrou zprávou je, že riziko uklouznutí lze výrazně snížit. Bez improvizací, bez babských rad – jen pomocí funkčních a ověřených kroků.

Podrážka, která neztrácí pružnost

Rozhodující není výška boty, ale materiál podrážky. Některé směsi v chladu ztvrdnou a přestanou fungovat. Kvalitní zimní podrážky si naopak zachovávají pružnost i při nízkých teplotách, díky čemuž se dokážou „zakousnout do drobných nerovností na ledu.

Klíčový je materiál podrážky.
