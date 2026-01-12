Stačila vám někdy v zimě jediná nepozornost a svět se na vteřinu zastavil? Cesta vypadala bezpečně, krok jistě – a pak to přišlo.
Led vás překvapí i v zimních botách: 7 kroků, které výrazně sníží riziko pádu
Led bývá téměř neviditelný – ve stínu, pod popraškem sněhu nebo na cestě, která vypadá bezpečně. A právě proto dokáže překvapit i v „zimních“ botách. Přinášíme praktická a ověřená opatření, která výrazně sníží riziko pádu: od správné podrážky a údržby až po protiskluzové návleky a jednoduché změny chůze.
Led je zrádný právě tím, že ho často vůbec nevidíme. Skrývá se ve stínu domů, pod tenkou vrstvou sněhu nebo na místech, kde by ho člověk nečekal. A ani zimní obuv automaticky neznamená jistotu. Mnohé podrážky v mrazu tvrdnou a místo přilnavosti začnou klouzat jako plast. Dobrou zprávou je, že riziko uklouznutí lze výrazně snížit. Bez improvizací, bez babských rad – jen pomocí funkčních a ověřených kroků.
Podrážka, která neztrácí pružnost
Rozhodující není výška boty, ale materiál podrážky. Některé směsi v chladu ztvrdnou a přestanou fungovat. Kvalitní zimní podrážky si naopak zachovávají pružnost i při nízkých teplotách, díky čemuž se dokážou „zakousnout“ do drobných nerovností na ledu.
Obnovení dezénu u starší obuvi
Častým viníkem pádů jsou boty, které sice hřejí, ale jejich vzorek je už téměř smazaný. Jakmile zmizí ostré hrany, podrážka ztrácí oporu. U starší obuvi lze dezén mechanicky obnovit tak, aby se znovu vytvořily drážky a kontaktní body.
Protiskluzové návleky jako řešení
Na souvislém a tvrdém ledu nemá guma šanci. Právě tady dávají smysl protiskluzové návleky s kovovými prvky, které jsou určené přímo pro chůzi po zledovatělém povrchu. Osvědčují se ve městech při ranním náledí, na svazích i na neudržovaných cestách. Výhodou je, že se nasazují jen tehdy, když je skutečně potřeba.
Protiskluzové nátěry na podrážky
Speciální povlaky zvyšující tření vytvářejí na podrážce odolnou drsnější strukturu, která se nesloupne po jednom nošení. Aplikují se na čistou a suchou podrážku a po zaschnutí vytvářejí mikrotexturu. Hodí se zejména pro boty, které v zimě nosíte pravidelně a nechcete řešit další doplňky.
Údržba, na kterou se často zapomíná
Sníh, sůl i zbytky ledu ucpávají drážky a výrazně snižují přilnavost. Pravidelné čištění podrážek a důkladné vysušení obuvi po návratu domů brání vzniku kluzké vrstvy. Jde o jednoduchý krok, který má překvapivě velký efekt.
Chytřejší volba trasy
Někdy je bezpečnější zvolit o pár metrů delší cestu než riskovat přímý průchod po hladkém ledu. Hrubší asfalt, zpevněné povrchy nebo i okraj trávníku nabízejí výrazně lepší tření. Trocha pozornosti při volbě trasy často rozhoduje o tom, zda dojdete v pořádku.
Zpomalení jako nejlepší ochrana
Na ledu se spěch mění v riziko. Plynulá chůze, kratší kroky a vyhýbání se prudkým změnám směru dávají tělu čas reagovat. Když přizpůsobíte tempo podmínkám, rovnováha zůstává pod kontrolou a pravděpodobnost pádu se výrazně snižuje.