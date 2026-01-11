Znáte ten moment: otevřete dveře, vstoupíte z mrazivého dne do fantasticky vyhřátého bytu, jenže ouha – tváře začnou „hořet“. Důvodem je prudká reakce cév, které se v chladu stahují a v teple naopak náhle roztahují. Pokud tyto přechody absolvují příliš často, cévní stěny ztrácejí pružnost a mohou nenávratně popraskat. Výsledkem jsou drobné červené žilky, které už běžná kosmetika nezachrání. Právě v období silných mrazů je proto pleť extrémně citlivá a náchylná k podráždění. A bohužel jí často nevědomky ubližujeme sami.
Mráz jako nepřítel krásy? Dermatoložka radí, jak ochránit pleť před nenávratným popraskáním žilek
Venku štípe mráz, doma na plno jede topení. Pro pleť to znamená jediné – během dne zažívá teplotní horskou dráhu, na kterou letní hydratační rituály jednoduše nestačí. Pokud máte pocit, že vás obličej po návratu zvenku pálí, červená nebo pne, nejste v tom sami. Zima je pro pokožku zátěžový test a vyžaduje speciální strategii péče.
Znáte ten moment: otevřete dveře, vstoupíte z mrazivého dne do fantasticky vyhřátého bytu, jenže ouha – tváře začnou „hořet“. Důvodem je prudká reakce cév, které se v chladu stahují a v teple naopak náhle roztahují. Pokud tyto přechody absolvují příliš často, cévní stěny ztrácejí pružnost a mohou nenávratně popraskat. Výsledkem jsou drobné červené žilky, které už běžná kosmetika nezachrání. Právě v období silných mrazů je proto pleť extrémně citlivá a náchylná k podráždění. A bohužel jí často nevědomky ubližujeme sami.
Nejčastější zimní chyba? Voda a gely po ránu
Ranní oplachování obličeje vodou nebo čisticím gelem je v létě osvěžující, v zimě ale představuje problém. A to dost zásadní. Během noci se totiž na pokožce vytváří přirozený ochranný film, který funguje jako biologický kabát proti chladu a větru. Pokud ho smyjete těsně před odchodem ven, pleť zůstane „nahá“ a bezbranná. Odborníci proto doporučují v mrazivých dnech pouze jemné dočištění bezoplachovým mlékem a následně nanést hutnější bariérový krém. Ten na pleti vytvoří ochranný štít a zabrání úniku vlhkosti.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Klíč ke štíhlosti se skrývá na dně sklenky. Jak s pomocí obyčejné vody raketově nastartovat hubnutí?
Zimě vládnou lipidy
Hydratační gely a lehké emulze s vysokým obsahem vody mohou v mrazivém počasí paradoxně pleti spíš uškodit – místo ochrany ji ještě více ochladí. Zimní péče by se proto měla točit hlavně kolem lipidů, tedy látek, které pokožku „utěsní“, posílí její bariéru a pomohou jí lépe odolávat chladu i větru. Jak připomíná dermatoložka MUDr. Alžběta Smetanová, vyplatí se sáhnout po bariérových krémech bohatých na lipidy: ceramidy, skvalan nebo rostlinné oleje obnovují kožní bariéru a zvyšují její odolnost. Důležitá je také ochrana před sluncem – SPF se hodí i v zimě, protože UV záření proniká i skrze mraky a sníh ho navíc výrazně odráží. Pleti pomohou i antioxidanty, zejména vitaminy C a E, které podporují regeneraci a chrání před volnými radikály ze smogu i mrazu. A pozor na teplotu vody: místo horkých sprch a dlouhých koupelí je lepší volit vlažnou vodu, protože horká pokožku výrazně vysušuje a oslabuje její přirozenou ochranu.
Zimní krása ale nezačíná jen v koupelně. Samotný krém podle MUDr. Smetanové zázraky nezvládne, pokud tělu chybí základní „stavební materiál“ zevnitř. „V zimě doporučuji zvýšit příjem tekutin a zařadit do jídelníčku potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny a zinek. Ty podporují obnovu pokožky zevnitř a zvyšují její schopnost regenerace,“ doplňuje dermatoložka.
Hýčkejte se odborně
Pokud i přes důslednou péči pleť zůstává suchá, mdlá nebo citlivá, může být ideální čas dopřát jí profesionální podporu. Zimní období je jako stvořené pro hloubkové regenerační zákroky. „Zákroky jako mezoterapie a hydratace kyselinou hyaluronovou dodávají pleti potřebnou vlhkost přímo do hlubších vrstev. To podporuje tvorbu kolagenu a vizuálně pleť omlazuje. Kyselina hyaluronová pomáhá udržet vlhkost i v podmínkách suchého vzduchu a chrání pleť před vysušením způsobeným mrazem a vytápěním,“ uzavírá MUDr. Alžběta Smetanová.
Správná péče – méně vrásek
Se správnou strategií péče tak nemusí být ani ta nejtřeskutější zima pro pleť nepřítelem. Stačí změnit pravidla hry – méně vody, více ochrany a chytrá prevence. Odměnou vám bude klidná, odolná a zdravě vypadající pokožka, i když teplota na teploměru klesne hluboko pod nulu.