11. 1.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Mráz jako nepřítel krásy? Dermatoložka radí, jak ochránit pleť před nenávratným popraskáním žilek

Pleť v zimě
Pleť v ziměFoto: Shutterstock
Pleť v zimě
Pleť v ziměFoto: Shutterstock
Petra Holakovská

Venku štípe mráz, doma na plno jede topení. Pro pleť to znamená jediné – během dne zažívá teplotní horskou dráhu, na kterou letní hydratační rituály jednoduše nestačí. Pokud máte pocit, že vás obličej po návratu zvenku pálí, červená nebo pne, nejste v tom sami. Zima je pro pokožku zátěžový test a vyžaduje speciální strategii péče.

Znáte ten moment: otevřete dveře, vstoupíte z mrazivého dne do fantasticky vyhřátého bytu, jenže ouha  tváře začnou „hořet. Důvodem je prudká reakce cév, které se v chladu stahují a v teple naopak náhle roztahují. Pokud tyto přechody absolvují příliš často, cévní stěny ztrácejí pružnost a mohou nenávratně popraskat. Výsledkem jsou drobné červené žilky, které už běžná kosmetika nezachrání. Právě v období silných mrazů je proto pleť extrémně citlivá a náchylná k podráždění. A bohužel jí často nevědomky ubližujeme sami.

Nejčastější zimní chyba? Voda a gely po ránu

Ranní oplachování obličeje vodou nebo čisticím gelem je v létě osvěžující, v zimě ale představuje problém. A to dost zásadní. Během noci se totiž na pokožce vytváří přirozený ochranný film, který funguje jako biologický kabát proti chladu a větru. Pokud ho smyjete těsně před odchodem ven, pleť zůstane „nahá“ a bezbranná. Odborníci proto doporučují v mrazivých dnech pouze jemné dočištění bezoplachovým mlékem a následně nanést hutnější bariérový krém. Ten na pleti vytvoří ochranný štít a zabrání úniku vlhkosti.

MUDr. Alžběta Smetanová
MUDr. Alžběta Smetanová
Foto: Perfect Clinic
Zimě vládnou lipidy

Hydratační gely a lehké emulze s vysokým obsahem vody mohou v mrazivém počasí paradoxně pleti spíš uškodit – místo ochrany ji ještě více ochladí. Zimní péče by se proto měla točit hlavně kolem lipidů, tedy látek, které pokožku „utěsní“, posílí její bariéru a pomohou jí lépe odolávat chladu i větru. Jak připomíná dermatoložka MUDr. Alžběta Smetanová, vyplatí se sáhnout po bariérových krémech bohatých na lipidy: ceramidy, skvalan nebo rostlinné oleje obnovují kožní bariéru a zvyšují její odolnost. Důležitá je také ochrana před sluncem – SPF se hodí i v zimě, protože UV záření proniká i skrze mraky a sníh ho navíc výrazně odráží. Pleti pomohou i antioxidanty, zejména vitaminy C a E, které podporují regeneraci a chrání před volnými radikály ze smogu i mrazu. A pozor na teplotu vody: místo horkých sprch a dlouhých koupelí je lepší volit vlažnou vodu, protože horká pokožku výrazně vysušuje a oslabuje její přirozenou ochranu.

Zimní krása ale nezačíná jen v koupelně. Samotný krém podle MUDr. Smetanové zázraky nezvládne, pokud tělu chybí základní „stavební materiál zevnitř. „V zimě doporučuji zvýšit příjem tekutin a zařadit do jídelníčku potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny a zinek. Ty podporují obnovu pokožky zevnitř a zvyšují její schopnost regenerace,“ doplňuje dermatoložka.

Pleť v zimě
Pleť v zimě chce speciální péči.
Foto: Shutterstock

Hýčkejte se odborně

Pokud i přes důslednou péči pleť zůstává suchá, mdlá nebo citlivá, může být ideální čas dopřát jí profesionální podporu. Zimní období je jako stvořené pro hloubkové regenerační zákroky. „Zákroky jako mezoterapie a hydratace kyselinou hyaluronovou dodávají pleti potřebnou vlhkost přímo do hlubších vrstev. To podporuje tvorbu kolagenu a vizuálně pleť omlazuje. Kyselina hyaluronová pomáhá udržet vlhkost i v podmínkách suchého vzduchu a chrání pleť před vysušením způsobeným mrazem a vytápěním,“ uzavírá MUDr. Alžběta Smetanová.

Správná péče – méně vrásek

Se správnou strategií péče tak nemusí být ani ta nejtřeskutější zima pro pleť nepřítelem. Stačí změnit pravidla hry – méně vody, více ochrany a chytrá prevence. Odměnou vám bude klidná, odolná a zdravě vypadající pokožka, i když teplota na teploměru klesne hluboko pod nulu.

Pleť v zimě
Pleť v zimě chce speciální péči.
Foto: Shutterstock

Zdroje: PubMed, PMC, JCAD, The Sun, MUDr. Alžběta Smetanová

Všechny štítky

