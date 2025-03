Žena ve vedoucí roli se nemusí chovat jako muž, aby byla úspěšná, říká manažerka

„Stále existují mylné předpoklady – že ženy se nikdy nebudou plně věnovat své práci, protože dávají přednost rodině, že nemohou dostávat velké úkoly, které by jim zajistily potřebnou viditelnost, protože to zasáhne jejich osobní život – to je obava, která je někdy vyjadřována s dobrým úmyslem, ale nikdo by na to nepomyslel, pokud by se jednalo o muže,“ vykresluje problematiku Wenzlová a dodává: „Další stereotypy zahrnují například předpoklad, že ženy jsou příliš emocionální pro určité projekty nebo že automaticky přebírají organizační úkoly, jako je zajišťování dárků k narozeninám nebo psaní poznámek.“