Naučte se delegovat úkoly. Praktické tipy, jak zvládnout návrat z rodičovské dovolené

Nejste si jistá, že zvládnete sladit práci a péči o rodinu, a chcete vědět, jak se s návratem do práce popraly jiné matky? Obraťte se na kamarádky, které mají děti a už pracují, nebo se zapojte do skupin pro matky na sociálních sítích. Je to účinný způsob, jak se dozvědět o různých strategiích a praktických tricích, které pomohly jiným ženám. Můžete se zeptat na to, jak udržují rovnováhu mezi prací a rodinným životem nebo jak zvládají odloučení od dětí. Podpora od ostatních matek pro vás může být velmi uklidňující a povzbuzující. Díky ní si uvědomíte, že v této situaci nejste samy.

To je jeden z dvanácti tipů, které vám usnadní návrat do práce. Podívejte se do galerie.