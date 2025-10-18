Zase je tu jeden takový deštivý podzimní den, sedím u svého stolu, vychutnávám si heřmánkový čaj a přede mnou leží balíček karet. Dveře se otevřou a vstoupí žena s unavenýma očima, ale s jiskrou zvědavosti. Představuje se jako Bára. Je jí něco přes třicet, má na sobě elegantní sako, ale její ramena jsou svěšená, jako by na nich nesla deset let korporátního života. „Jsem vyhořelá,“ říká potichu Bára, „deset let v kanceláři, deadliny, tlak, stereotyp… Potřebuju vědět, co dál s prací“ Usměju se, zamíchám karty a začnu s výkladem.
Nejprve se zaměřím na současnou situaci a rozložím karty. Osm holí – rychlost, pohyb, naléhavost. Dva disky – změna, přizpůsobení, nový směr. Eso mečů – jasné, racionální rozhodnutí, které něco rozetne. Karty mluví jasně. „Báro, už nemůžete zůstat, kde jste. Potřebujete změnu, a to rychle. Je čas přeseknout staré vazby a jít dál. Neotálejte, jinak vás ten tlak totálně pohltí,“ řeknu Báře upřímně. Ta se zamračila, ale přikývla. „Vím, že to tak cítím, ale… co dál? Na co se mám zaměřit, abych byla šťastná a naplněná? Já a moje jistoty, ach jo!“ Povzdychne.
Druhou otázku směřuji na to, co by Báře přineslo štěstí a naplnění. Zamíchám karty znovu a soustředím se na otázku. Ve výkladu se objeví karta Umění – představuje harmonii, tvořivost a spojení vášně s prací. Pak Císařovna – hojnost, péče, spojení s přírodou a mateřskou energií. A nakonec Pětka pohárů – přijetí ztráty starého, ale otevření se novým možnostem, které přinášejí radost. Vidím v těchto kartách jasný obraz. „Báro, vaše štěstí je v něčem, co vás propojí s vaší tvořivostí a péčí o druhé. Něco, co souvisí s přírodou, možná se zvířaty, napadne mě intuitivně. Je to o tom, dát lásku a péči, a přitom najít rovnováhu.“
Bára zvedne obočí, oči jí svítí. „To je zvláštní… Včera jsem četla inzerát na agenturu, která zprostředkovává hlídání psů. Psy miluju, ale… to je úplně jiný svět. Z kanceláře ke psům? To je šílený skok!“ Usměju se. „Karty říkají, že je to správný směr. Nebojte se té změny. Pětka pohárů ukazuje, že staré musíte nechat jít, abyste našla sebe. Zvířata vám pomůžou znovu objevit radost.“ Bára vypadá nejistě, ale něco v ní se rozsvítí.
O několik měsíců později se Bára vrátila. Tentokrát má v očích jiskřičky a úsměv, který tam předtím nebyl. „Zkusila jsem to,“ říká. „Přihlásila jsem se do té agentury, začala hlídat psy, a pak jsem si našla ještě práci v útulku. Je to úplně jiný život. Mám sice míň peněz, ale cítím, že žiju, ne jen přežívám. Starám se o zvířata, trávím čas venku, a když vidím, jak pes, kterého jsem zachránila, poprvé zavrtí ocasem, je to… nepopsatelné.“
Karty ji provedly a posvítily na cestu. Bára se směje: „Nikdy jsem neudělala lepší rozhodnutí.“ A já jen přikývnu a jsem moc ráda, že se její život posunul tam, kde je nyní šťastná.
Linda pro vás připravila autentické příběhy ze své praxe pod názvem „Z deníku kartářky“. Nahlédněte do světa výkladů karet, osudových rozhodnutí a nečekaných zvratů, které mění životy. Každý zápis je inspirovaný skutečnými klienty a jejich otázkami o lásce, práci, zdraví i životní cestě.
Zdroj: Čtenářka Bára (se souhlasem)
