Pravdivé příběhy: Šikana v práci mi zničila zdraví. A nikdo z kolegů se mě nezastal

Když jsem nastupovala do nové práce, byla jsem plná očekávání. Po dvou letech na mateřské jsem se konečně vrátila do světa dospělých, těšila jsem se na nové kolegy i výzvy. Měla to být změna k lepšímu. Jenže místo přátelského kolektivu jsem narazila na peklo. V čele s vedoucí, která se rozhodla, že si na mě zřejmě vybije všechny své nevyřešené komplexy.
„Nikdy nejsi dost dobrá“
Moje nadřízená, říkejme jí Jitka, byla typ ženy, která se usmívala, když to bylo potřeba, ale za rohem vás doslova rozcupovala. Už od začátku na mě měla jiný metr než na ostatní. Vše, co jsem udělala, bylo špatně. Kolegyně odevzdaly prezentaci se stejnými chybami jako já – a ony za to dostaly pochvalu, zatímco mě čekal půlhodinový monolog o tom, jak jsem neschopná.
Začalo to nenápadně. Zbytečné opravy, přehlížené podněty, nevybíravé komentáře. Pak přišly veřejné urážky. „Snad se dneska neztrapníš před klientem tak jako minule, Hano,“ prohodila jednou před celým týmem. A nikdo se nezastal. Jen pohledy do klávesnic.
Tichý boj, který mě drtil
Začala jsem se bát. Každé ráno, když jsem se probudila, mi bušilo srdce. Cítila jsem se méněcenná, přitom jsem vždycky patřila mezi zodpovědné a pečlivé zaměstnance. Ale pod jejím tlakem jsem se najednou bála i napsat e-mail. V hlavě mi pořád znělo: „Uděláš chybu. Ztrapníš se.“ Zhoršil se mi spánek. Zhubla jsem pět kilo, ztrácela vlasy, trpěla jsem úzkostmi. Jednou jsem se dokonce rozplakala na záchodě během pracovní porady. Tehdy jsem si uvědomila, že tohle není jen „přísná šéfová“, ale že jde o šikanu.
Když nepomůže HR, pomůžeš si sama
Obrátila jsem se na personalistku. Řekla mi, že se pokusí s mou nadřízenou promluvit, ale že je to „její styl řízení“ a že je „nutné brát v úvahu výsledky, které přináší“. Jinými slovy – držet pusu a krok. Po dalších dvou měsících jsem už nevydržela. Sepsala jsem podrobný dokument o tom, co se děje. Přiložila jsem i svědectví jedné bývalé kolegyně, která kvůli Jitce odešla už před rokem. A pak jsem dala výpověď. Dva týdny po mém odchodu mě kontaktovala jiná firma, kde pracovala kamarádka. Do měsíce jsem nastoupila – a nestačila se divit. Nový šéf mě hned od začátku podporoval, ocenil moji iniciativu a já si uvědomila, že problém nebyl ve mně.
Co jsem si odnesla?
Nikdy už nebudu mlčet. Ať už půjde o mě, nebo o někoho jiného. Šikana v práci není „styl vedení“ ani „důraz na výkon“. Je to toxický, nemocný způsob, jak se vyrovnávat s vlastní nejistotou. A nikdo si ho nemusí nechat líbit. Jestli jste v podobné situaci – nezůstávejte v ní dlouho. A hlavně si nenechte vzít sebevědomí. Ono je totiž v pořádku. Jen jste se ocitli mezi lidmi, kteří nejsou. Po třech měsících mi zavolala personalistka z předchozí firmy. Paní Jitka skončila. Prý se objevilo víc stížností, ale nikdo se neozval dřív.
Zdroj: Čtenářka Hana