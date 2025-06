Patří pejsci do kanceláří? "Kolega" s ocáskem se vyplatí i víc než terapie

Ne všechny firmy umožňují přítomnost domácích mazlíčků, ale ty, které to dělají, sklízí ovoce. Nejen v podobě šťastnějších zaměstnanců, ale také ve formě týmové pohody a lepšího duševního klimatu. „Když domácí mazlíček může doprovázet svého majitele do práce, prospívá to jak člověku, tak zvířeti. Pro psy je uklidňující být během dne v blízkosti svého majitele – snižuje to separační úzkost a podporuje emoční stabilitu,“ vysvětluje Aneta Matulová ze společnosti Mars Pet Nutrition Central Europe.

Přátelské pracovní prostředí, kde se mazlíčci mohou stát součástí kancelářského života, je tak krokem vpřed nejen k větší lidskosti, ale i k větší spokojenosti. A spokojený zaměstnanec, to je základ každé zdravé firmy.