Pravdivé příběhy: Sousedovy rituály nám vzaly spánek i pocit bezpečí

Nakonec to přerostlo i do vztahu. Jana a její muž se začali hádat, přestávali spát, napětí rostlo. A soused? Ten byl stále stejně klidný. Někdy se jen zastavil na chodbě a řekl: „Musíte si očistit prostor. Váš byt má těžkou energii.“ „Byla jsem zoufalá. Sledovala jsem dokumenty o voodoo, hledala si informace o ochraně prostoru, až jsem se jednoho dne rozhodla – pozvu si vlastního ‚šamana‘. Našla jsem paní, co se věnuje očistě prostoru pomocí bylin a tibetských zvonů.“ A pak se to zlomilo. Po očistném rituálu byl několik dní klid. A i když to možná byla jen náhoda, Jana věří, že to zabralo. „Mám pocit, že jsme mu tím ukázali, že se nebojíme. Přestal nás zkoušet.“