13. 4. Aleš
Jakeš riskoval život opakovaně: Kvůli omrzlinám z Aconcaguy přišel o prsty a nestihl vlastní svatbu

Miroslav JakešFoto: Aktuálně.cz
Miroslav JakešFoto: Aktuálně.cz
Jana Harmáčková

Tragédie na Špicberkách nebyla prvním okamžikem, kdy český polárník Miroslav Jakeš čelil smrti. Už dříve přežil extrémní výpravy, při nichž utrpěl těžká zranění a ocitl se bez pomoci v nehostinných podmínkách. Jedna z expedic mu dokonce změnila život natolik, že kvůli jejím následkům nestihl vlastní svatbu.

Jeho poslední expedice skončila fatálně. Jakeš se vydal na Špicberky sám a po několika dnech pátrání našli záchranáři jeho tělo v ledovcové trhlině hluboké přibližně dvacet metrů. Nebyl to však první moment, kdy jeho život visel na vlásku.

Jedním z nejdrsnějších zážitků prošel už v roce 1986 během zimního výstupu na Aconcaguu, nejvyšší horu Jižní Ameriky. Výstup absolvoval sólo a při sestupu utrpěl těžké omrzliny, kvůli nimž přišel o prsty na nohou. Následky byly natolik vážné, že nestihl ani vlastní svatbu. Jeho partnerka ale zůstala po jeho boku a obřad se uskutečnil později. „Musel vysvětlovat, že přijede později, a bylo krásné, že jeho nastávající manželka na něj počkala a že napodruhé už ta svatba byla platná,“ vzpomínal Horký v rozhovoru pro iRozhlas. „Teď s velikou úctou a soustrastí posílám pozdrav jeho manželce a dalším pozůstalým,“ vzkázal dokumentarista.

Extrémní podmínky provázely i další jeho cesty. Například při přechodu Grónska v roce 1996 se pohyboval zcela sám, bez povolení, bez navigace i bez adekvátního vybavení. V drsném prostředí neměl možnost přivolat pomoc a nikdo přesně nevěděl, kde se nachází.

Miroslav Jakeš byl podle svých kolegů výraznou a svéráznou osobností. „Totální samorost. Sólista, osobitý chlap, který si na všechno přicházel vlastním fungováním metodou pokus – omyl,“ popsal Horký českého dobrodruha.

Polárník Miroslav Jakeš
Polárník Miroslav Jakeš, který jako první Čech došel na severní pól, při rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Foto: Aktuálně.cz

Právě jeho nezávislost a schopnost spoléhat se sám na sebe mu podle blízkých umožňovaly přežít v podmínkách, které by jiní nezvládli. Zároveň ale znamenaly, že se často pohyboval na hraně rizika. Polární krajiny pro něj představovaly nejen výzvu, ale i prostor svobody, kde si udržoval fyzickou i psychickou kondici.

„Kolik lidí má v 75 letech kondici tělesnou i duševní, aby dokázali vyrazit sólo na polární výpravu a tam naprosto perfektně a s jistotou fungovat? O Mirka jsem kvůli jeho věku vůbec neměl strach. Myslím si, že to byl spíš osud, který ho potkal,“ dodal Horký.

Zdroj: iRozhlas.cz

