3. 1. Radmila
10 mýtů o topení, kterým věříme celý život. Jak je to doopravdy?

O vytápění koluje spousta dobře míněných rad, které se ale v praxi často míjí účinkem.
O vytápění koluje spousta dobře míněných rad, které se ale v praxi často míjí účinkem. Foto: Shutterstock
O vytápění koluje spousta dobře míněných rad, které se ale v praxi často míjí účinkem.
O vytápění koluje spousta dobře míněných rad, které se ale v praxi často míjí účinkem. Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Vypínat topení, když nejste doma? Topit „naplno a krátce“? Zakrývat radiátory závěsy? O vytápění koluje spousta dobře míněných rad, které se ale v praxi často míjí účinkem. Vybrali jsme deset nejrozšířenějších mýtů o topení a vysvětlujeme, jak to funguje doopravdy – jednoduše a srozumitelně.

Topení patří k tématům, o kterých má doma názor skoro každý. Jenže právě u vytápění koluje překvapivě mnoho zažitých omylů, které nás stojí zbytečné peníze, komfort – a někdy i zdraví. Některé „pravdy, které slýcháme od rodičů nebo sousedů, dnes už dávno neplatí, jiné nikdy neplatily vůbec.

Připravili jsme pro vás přehled 10 nejčastějších mýtů o topení, se kterými se setkáváme v českých domácnostech. Ukážeme vám, co je skutečně pravda, co je jen polopravda a které zvyky je lepší co nejdříve opustit – zvlášť v době rostoucích cen energií.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Tloustne se z topení. Uberte a uvidíte!

Vypínat topení se nevyplácí. Tohle dělá víc škody než užitku

Na první pohled to zní rozumně: odcházíte z domova, topení vypnete s tím, že ušetříte. Jenže v praxi to často dopadne opačně. Jakmile radiátory zmlknou, začne chladnout nejen vzduch, ale i všechno kolem – zdi, podlaha i nábytek. A když pak topení znovu zapnete, nejde jen o „pár stupňů navíc. Systém musí znovu prohřát celý prostor včetně všech vychladlých povrchů, takže jede delší dobu a na vyšší výkon. 

Účinnější strategie bývá jednodušší: místo úplného vypnutí jen stáhněte teplotu na termostatu o pár stupňů. Dům nebo byt zůstane „v teplejším základu, tepelné ztráty budou menší a návrat do komfortu rychlejší i úspornější.

Po vypnutí radiátoru začne chladnout nejen vzduch, ale i všechno kolem – zdi, podlaha i nábytek. Foto: Shutterstock
Po vypnutí radiátoru začne chladnout nejen vzduch, ale i všechno kolem – zdi, podlaha i nábytek.Foto: Shutterstock
