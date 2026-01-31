Přeskočit na obsah
31. 1.
Steven Seagal prodává luxusní sídlo u Moskvy. Cena budí pochybnosti

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herec Steven Seagal podle deníku The Sun nabízí k prodeji své sídlo v exkluzivní oblasti Rubljovka v Moskevské oblasti. Dvoupatrový dům s kinem, vinným sklípkem a domkem pro hosty má stát v přepočtu zhruba 185 milionů korun. Realitní expertka ale naznačila, že částka může být výrazně nadhodnocená a prodej se může táhnout.

Akční herec z 90. let Steven Seagal, který je dlouhodobě spojovaný s podporou Kremlu, podle britského deníku The Sun prodává své luxusní sídlo v prestižní rezidenční oblasti Konus u Usova v Moskevské oblasti. V nabídce je podle dostupných informací dvoupatrový dům s velmi okázalým interiérem, k němuž náleží i menší objekt pro hosty, soukromé kino a vinný sklípek. Ačkoli má dům v exkluzivní lokalitě Rubljovka patřit spíš k těm menším, Seagal za něj údajně požaduje zhruba 185 milionů korun – a právě to budí pozornost.

Podle některých realitních hlasů je totiž cena přestřelená a měla by být „natažená“ hlavně slavným jménem majitele, ne reálnou hodnotou na trhu. „Požadovaná cena se zdá být spíše ovlivněna image prodejce než tržními podmínkami. Bude trvat dlouho, než se najde kupec. Konečná cena bude jistě předmětem dlouhosáhlých jednání,“ uvedla pro PostNews realitní agentka Natalia Pereskoková.

Nemovitost má mít přibližně 500 m² a podle popisu zahrnuje tři ložnice se třemi koupelnami, tři balkony, pracovnu a garáž pro dvě auta. Dům je obklopen zelení a vzrostlými stromy, které mají zajišťovat soukromí. Zajímavostí je i poloha – podle médií leží jen několik kilometrů od přísně střežené prezidentské rezidence Novo-Ogarjovo.

V nabídce se objevuje i argument, že luxusním nemovitostem v Rusku v posledních letech nepřeje kombinace sankcí a slabší poptávky po prémiovém bydlení, a prodej tak může být zdlouhavý.

Seagal se s Ruskem pojí dlouhodobě: v roce 2016 získal ruské občanství a opakovaně veřejně vystupoval na straně Vladimira Putina; v posledních letech se také vyjadřoval k ruské invazi na Ukrajinu způsobem, který vyvolával kritiku.

Zdroj: The Sun

