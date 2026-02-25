Přeskočit na obsah
25. 2.
Život bez hypotéky. Za 720 tisíc korun si koupila karavan a našla klid, komunitu a volný čas navíc

Jednatřicetiletá Katrina se vzdala nákladného bydlení v bytě a přestěhovala se do statického karavanu, díky čemuž dnes ušetří zhruba 1 000 liber měsíčně a může si dovolit pracovat méně.
Jednatřicetiletá Katrina se vzdala nákladného bydlení v bytě a přestěhovala se do statického karavanu, díky čemuž dnes ušetří zhruba 1 000 liber měsíčně a může si dovolit pracovat méně.
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jednatřicetiletá Katrina se vzdala drahého bydlení a pořídila si statický karavan za 26 tisíc liber, zhruba 720 tisíc korun. Přestěhování jí přineslo nejen úsporu zhruba 1 000 liber měsíčně, ale i víc volného času, silnější pocit svobody a překvapivě přátelskou komunitu v karavanovém parku.

Socialistický obývák
Socialistický obývák

Myšlenka na „netradiční“ domov u ní nevznikla ze dne na den. Když po sobě absolvovala několik prohlídek bytů ve špatném stavu, začala přemýšlet, jestli to celé dává smysl. Pak viděla, jak funguje známá, která žije v karavanovém parku, a najednou se jí rozsvítilo. „Upřímně – moc jiných možností jsem neměla a tohle mi přišlo jako nejrozumnější,“ říká otevřeně. Přestěhovala se v březnu 2025 a tvrdí, že na běžných účtech teď šetří přibližně tisíc liber měsíčně. Díky tomu si může dovolit pracovat zhruba o polovinu méně než dřív.

Podle Katriny je problém v tom, že spousta lidí dře do úmoru jen kvůli hypotéce nebo nájmu, a skutečný život odkládá na „někdy. Ona to chtěla obrátit. „Nechtěla jsem čekat, až si začnu užívat až v důchodu. Chtěla jsem víc volného času a víc radosti už teď,“ vysvětluje.

Velkým překvapením pro ni byla i atmosféra v komunitě, kde teď žije. Když si poranila koleno, devadesátiletý soused ji prý každý den přišel zkontrolovat. „Takovou laskavost a opravdové spojení jsem v místech, kde jsem bydlela předtím, nikdy nezažila,“ popisuje. Vyhovuje jí i to, že má svůj vlastní prostor bez neustálého finančního tlaku. A k tomu bonus navíc: přírodu doslova za dveřmi, víc času na výlety i cestování a bazén přímo v areálu. „Šest dní v týdnu chodím plavat,“ dodává spokojeně.

EXCLUSIVE: ‘Cost pressures pushed me to move into caravan – now I save Ł1,000 a month, slashed work hours in half and swim in the pool every day’
Kuchyně ve statickém karavanu nabízí vše potřebné pro každodenní vaření – na malém prostoru se tu podařilo vytvořit plně funkční zázemí bez zbytečných kompromisů.
Ani praktické věci ji neodradily. Když potřebovala připojit pračku a rozchodit ji, prostě si našla návody. „Základy instalatérství jsem se naučila z YouTube,“ směje se. Ostatním radí hlavně jedno: nepodcenit přípravu. „Rešerše je úplně klíčová. Najít správný park s nízkými náklady a rozumnými pravidly je nejdůležitější. Ideální je vlastní pozemek, ale i menší rodinné parky mohou být skvělé pro celoroční bydlení,“ míní.

Statický karavan jí podle jejích slov přinesl to, co v běžném bydlení postrádala: možnost žít naplno už teď – ne mít pocit, že celý život jen pracuje na vzdálenou budoucnost, která vůbec nemusí přijít.

VIDEO: Ano, stavme, ale hlavně ne u mě! Expert vysvětluje, proč je v ČR krize bydlení

Spotlight moment: "Ano, stavme, ale hlavně ne u mě!" Expert vysvětluje, proč je v ČR krize bydlení | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: The Sun, TikTok

Všechny štítky

