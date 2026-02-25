Život bez hypotéky. Za 720 tisíc korun si koupila karavan a našla klid, komunitu a volný čas navíc
Jednatřicetiletá Katrina se vzdala drahého bydlení a pořídila si statický karavan za 26 tisíc liber, zhruba 720 tisíc korun. Přestěhování jí přineslo nejen úsporu zhruba 1 000 liber měsíčně, ale i víc volného času, silnější pocit svobody a překvapivě přátelskou komunitu v karavanovém parku.
Myšlenka na „netradiční“ domov u ní nevznikla ze dne na den. Když po sobě absolvovala několik prohlídek bytů ve špatném stavu, začala přemýšlet, jestli to celé dává smysl. Pak viděla, jak funguje známá, která žije v karavanovém parku, a najednou se jí rozsvítilo. „Upřímně – moc jiných možností jsem neměla a tohle mi přišlo jako nejrozumnější,“ říká otevřeně. Přestěhovala se v březnu 2025 a tvrdí, že na běžných účtech teď šetří přibližně tisíc liber měsíčně. Díky tomu si může dovolit pracovat zhruba o polovinu méně než dřív.
Podle Katriny je problém v tom, že spousta lidí dře do úmoru jen kvůli hypotéce nebo nájmu, a skutečný život odkládá na „někdy“. Ona to chtěla obrátit. „Nechtěla jsem čekat, až si začnu užívat až v důchodu. Chtěla jsem víc volného času a víc radosti už teď,“ vysvětluje.
Velkým překvapením pro ni byla i atmosféra v komunitě, kde teď žije. Když si poranila koleno, devadesátiletý soused ji prý každý den přišel zkontrolovat. „Takovou laskavost a opravdové spojení jsem v místech, kde jsem bydlela předtím, nikdy nezažila,“ popisuje. Vyhovuje jí i to, že má svůj vlastní prostor bez neustálého finančního tlaku. A k tomu bonus navíc: přírodu doslova za dveřmi, víc času na výlety i cestování a bazén přímo v areálu. „Šest dní v týdnu chodím plavat,“ dodává spokojeně.
Ani praktické věci ji neodradily. Když potřebovala připojit pračku a rozchodit ji, prostě si našla návody. „Základy instalatérství jsem se naučila z YouTube,“ směje se. Ostatním radí hlavně jedno: nepodcenit přípravu. „Rešerše je úplně klíčová. Najít správný park s nízkými náklady a rozumnými pravidly je nejdůležitější. Ideální je vlastní pozemek, ale i menší rodinné parky mohou být skvělé pro celoroční bydlení,“ míní.
Statický karavan jí podle jejích slov přinesl to, co v běžném bydlení postrádala: možnost žít naplno už teď – ne mít pocit, že celý život jen pracuje na vzdálenou budoucnost, která vůbec nemusí přijít.