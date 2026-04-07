„Po téměř 20 letech ve stejném městě, čtyřech dětech, několika zaměstnáních a tolika stěhováních z předměstí do předměstí, než dokážeme spočítat, se Justin jednoho dne vrátil domů s divokým nápadem: ‚Co kdybychom si koupili katamarán a plavili se po světě?‘,“ vzpomíná s úsměvem jeho manželka Jen. „Upřímně jsem si myslela, že se zbláznil,“ přiznává.
Prodali dům a se čtyřmi dětmi brázdí na lodi Karibik. Všechno je naučil YouTube
To, co se zpočátku jevilo jako naprosto šílený nápad, se nakonec ukázalo jako velmi chytré řešení. Američané Justin a Jen Wisdom z Dallasu tak dělají čest svému příjmení, které v překladu znamená „moudrý“. A jak toho dosáhli? Sbalili čtyři syny, prodali své věci a odstěhovali se z domu na loď, se kterou teď společně brázdí Karibik.
„Nikdy předtím jsme neplavili, ani jsme nikoho takového neznali,“ říká Jen. „Ale pak jsme začali sledovat videa na YouTube jiných rodin, které žijí pomaleji, jednodušeji a propojeněji na vodě. Krůček po krůčku se to, co se zdálo nemožné, začalo zdát fascinující,“ popisuje začátky jejich velkého dobrodružství. A tak se učitel a interiérová designérka nakonec skutečně chopili kormidla a se syny Liamem (14), Langstonem (13), Tavnerem (11) a Tennesonem (6) a vyrazili na moře. Ještě předtím ale prodali všechny své věci kromě pár nezbytností a nářadí.
„Zbavit se toho všeho bylo jako stisknout tlačítko reset – zjednodušit, začít od nuly, znovu se nadechnout,“ říká Jen. Rodina pak odletěla na Grenadu, strávila 10 dní výcvikem a odstartovala novou kapitolu života. „Chlapci byli okamžitě na palubě jako doma, jejich nadšení nám celou věc ještě více usnadnilo,“ vzpomíná čtyřnásobná maminka. Rodina ovšem musela nechat na pobřeží dva mini australské psy a kočku, kteří zůstali u Justinových rodičů.
Reakce okolí na jejich životní změnu byly podle Jen smíšené. „Dostali jsme prakticky každou možnou reakci. Někteří fandili, jiní byli zmatení, pár lidí nás považovalo za naprosto šílené. Ale nakonec to byl náš příběh, ne příběh někoho jiného,“ míní Jen.
Brzy také poznali, že život na katamaránu má své nesporné kouzlo, ale také nemalé výzvy. „Myjeme nádobí ručně, prádlo věšíme venku, a když nejsme blízko pevniny, musíme být kreativní,“ popisuje každodenní život rodiny Jen. Přesto se jim podařilo snížit měsíční výdaje o neuvěřitelných 75 %. „Dříve jsme měli štěstí, když jsme ušetřili pár stovek dolarů měsíčně. Teď ušetříme několik tisíc,“ pochvaluje si život na lodi.
Do školy a do práce „chodí“ všichni dál, jen v trochu jiné podobě. Synové se učí doma podle Texaské koalice pro domácí vzdělávání a velkou výhodou je pro ně i to, že jejich otec je povoláním učitel. „Používáme kombinaci pracovních sešitů, románů a počítačového učení. Zabere nám to jen hodinu nebo dvě denně,“ vysvětluje Jen. A volno? Trampolíny na palubě a nekonečný horizont. „Je to překvapivě klidný život na vlnách – jen s trochu slanější vodou a mnohem větší oblohou,“ uzavírá se smíchem Jen.