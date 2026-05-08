8. 5.
Martina Pártlová ukázala vysněný statek. Z chátrající usedlosti vzniklo místo jako z pohádky

Statek pro Martinu
Jana Harmáčková
Z dlouho odkládaného přání se stalo místo, kam se člověk chce okamžitě nastěhovat. Martina Pártlová ukázala svou nově opravenou jihočeskou usedlost a fanoušci nešetří chválou. Starý dům dostal citlivou proměnu, ve které zůstala venkovská duše, ale přibylo pohodlí, prostor i atmosféra jako z vysněného víkendu.

Zpěvačka Martina Pártlová si splnila sen, který v sobě nosila už od puberty. Na jihu Čech se pustila do rekonstrukce starého vesnického statku a z místa, které mělo nejlepší roky dávno za sebou, vytvořila útulné víkendové zázemí pro rodinu a přátele. Výsledek ukázala fanouškům na sociálních sítích a podle reakcí je jasné, že její nová venkovská oáza vzbudila pořádný obdiv.

„Tenhle statek byl dlouho jen moje představa, nějakej můj obrovskej sen od puberty. Chtělo to jen pár hypoték, povolení a mohlo se začít,“ svěřila se zpěvačka, která celý projekt dotáhla do posledního detailu. Nešlo přitom jen o běžnou rekonstrukci. Pártlová chtěla, aby dům zůstal věrný svému původu, ale zároveň nabídl pohodlí, které člověk od současného bydlení očekává.

Z původního jihočeského statku tak vzniklo místo, kde se potkává staré s novým. Zachovaly se prvky, které dávají stavbě charakter, například klenutý strop, kamenné zdi nebo původní trámy. Vedle nich se ale objevily moderní materiály a vybavení, díky nimž statek působí svěže, vzdušně a velmi pohodlně. Hlavní roli v interiéru hrají přírodní prvky, především dřevo, kámen a kov.

Kuchyň, postel i stůl pro celou rodinu

Martina se netají tím, že statek vznikal jako místo pro společné chvíle. Chtěla domov, kde se bude vařit, sedět u jednoho stolu, odpočívat a užívat si čas s těmi nejbližšími. „Kuchyň, ve který by chtěl vařit každej, postel, ve který se usíná samo, a taky stůl, kam se vejdem konečně celá rodina,“ popsala hotový výsledek.

Právě atmosféra domova je z rekonstrukce cítit nejvíc. Statek nepůsobí jako neosobní designový projekt, ale jako místo, které má sloužit životu. Vstupní chodba navazuje na kuchyň, odtud se plynule přechází do jídelny a obývací části. Díky otevřenému krovu a průhledu přes dvě patra působí hlavní prostor vzdušně, aniž by ztratil venkovské teplo. Ložnice je umístěná v klidnější zadní části domu a má přímý výstup na terasu. V patře se nacházejí další ložnice a koupelna.

Bez šikovných lidí by zůstalo jen u plánů

Pártlová zároveň zdůraznila, že podobná proměna by nikdy nevznikla bez lidí, kteří dokázali nápady přetavit ve skutečnost. Návrh interiéru a exteriéru je podle ní jen začátek. Skutečná práce stojí na těch, kdo umí plány uchopit, vyřešit komplikace a dát starému domu nový život.

„To nejdůležitější jsou lidi, kteří je dokážou přivést k životu,“ uvedla zpěvačka. Zvlášť pochválila tým, který se postaral o nábytek. „Je to šlágr parta šikovných lidí, kteří svoji práci dělají poctivě a srdcem. A navíc snědli všechno, co jsem navařila. Takže jsou to ještě aj kluci odvážní,“ dodala s humorem sobě vlastním.

Rekonstrukce přitom nebyla jednoduchá. Statek byl ve špatném stavebním stavu a během prací se objevily i skryté problémy, které jsou u starých domů časté. Bylo potřeba řešit konstrukce, zpevnění stavby i citlivé propojení původních částí s novými zásahy. Právě v tom spočívala největší výzva: zachovat duši místa, ale zároveň vytvořit bydlení, které bude pohodlné, funkční a bezpečné.

Fanoušci jsou nadšení

Hotový statek si okamžitě získal pozornost fanoušků. Pod videem se začaly objevovat nadšené reakce a mnozí dávali najevo, že by se na takové místo sami rádi podívali. „Ještě teď mám pusu otevřenou. Nádhera,“ napsala jedna z komentujících. „Tenhle styl miluju. To teplo domova je cítit na dálku,“ přidala se další.

A není se čemu divit. Martina Pártlová ukázala, že i staré venkovské stavení může dostat moderní podobu, aniž by přišlo o svou původní duši. Výsledkem je statek, který má atmosféru, příběh i jasný účel. Má být místem, kam se člověk těší, kde se u jednoho stolu sejde rodina a kde se dá na chvíli vypnout od každodenního shonu.

Zdroj: Instagram Martiny Pártlové, Interiér roku

