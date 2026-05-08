Zpěvačka Martina Pártlová si splnila sen, který v sobě nosila už od puberty. Na jihu Čech se pustila do rekonstrukce starého vesnického statku a z místa, které mělo nejlepší roky dávno za sebou, vytvořila útulné víkendové zázemí pro rodinu a přátele. Výsledek ukázala fanouškům na sociálních sítích a podle reakcí je jasné, že její nová venkovská oáza vzbudila pořádný obdiv.
Martina Pártlová ukázala vysněný statek. Z chátrající usedlosti vzniklo místo jako z pohádky
Z dlouho odkládaného přání se stalo místo, kam se člověk chce okamžitě nastěhovat. Martina Pártlová ukázala svou nově opravenou jihočeskou usedlost a fanoušci nešetří chválou. Starý dům dostal citlivou proměnu, ve které zůstala venkovská duše, ale přibylo pohodlí, prostor i atmosféra jako z vysněného víkendu.
„Tenhle statek byl dlouho jen moje představa, nějakej můj obrovskej sen od puberty. Chtělo to jen pár hypoték, povolení a mohlo se začít,“ svěřila se zpěvačka, která celý projekt dotáhla do posledního detailu. Nešlo přitom jen o běžnou rekonstrukci. Pártlová chtěla, aby dům zůstal věrný svému původu, ale zároveň nabídl pohodlí, které člověk od současného bydlení očekává.
Z původního jihočeského statku tak vzniklo místo, kde se potkává staré s novým. Zachovaly se prvky, které dávají stavbě charakter, například klenutý strop, kamenné zdi nebo původní trámy. Vedle nich se ale objevily moderní materiály a vybavení, díky nimž statek působí svěže, vzdušně a velmi pohodlně. Hlavní roli v interiéru hrají přírodní prvky, především dřevo, kámen a kov.
Kuchyň, postel i stůl pro celou rodinu
Martina se netají tím, že statek vznikal jako místo pro společné chvíle. Chtěla domov, kde se bude vařit, sedět u jednoho stolu, odpočívat a užívat si čas s těmi nejbližšími. „Kuchyň, ve který by chtěl vařit každej, postel, ve který se usíná samo, a taky stůl, kam se vejdem konečně celá rodina,“ popsala hotový výsledek.
Právě atmosféra domova je z rekonstrukce cítit nejvíc. Statek nepůsobí jako neosobní designový projekt, ale jako místo, které má sloužit životu. Vstupní chodba navazuje na kuchyň, odtud se plynule přechází do jídelny a obývací části. Díky otevřenému krovu a průhledu přes dvě patra působí hlavní prostor vzdušně, aniž by ztratil venkovské teplo. Ložnice je umístěná v klidnější zadní části domu a má přímý výstup na terasu. V patře se nacházejí další ložnice a koupelna.
Bez šikovných lidí by zůstalo jen u plánů
Pártlová zároveň zdůraznila, že podobná proměna by nikdy nevznikla bez lidí, kteří dokázali nápady přetavit ve skutečnost. Návrh interiéru a exteriéru je podle ní jen začátek. Skutečná práce stojí na těch, kdo umí plány uchopit, vyřešit komplikace a dát starému domu nový život.
„To nejdůležitější jsou lidi, kteří je dokážou přivést k životu,“ uvedla zpěvačka. Zvlášť pochválila tým, který se postaral o nábytek. „Je to šlágr parta šikovných lidí, kteří svoji práci dělají poctivě a srdcem. A navíc snědli všechno, co jsem navařila. Takže jsou to ještě aj kluci odvážní,“ dodala s humorem sobě vlastním.
Rekonstrukce přitom nebyla jednoduchá. Statek byl ve špatném stavebním stavu a během prací se objevily i skryté problémy, které jsou u starých domů časté. Bylo potřeba řešit konstrukce, zpevnění stavby i citlivé propojení původních částí s novými zásahy. Právě v tom spočívala největší výzva: zachovat duši místa, ale zároveň vytvořit bydlení, které bude pohodlné, funkční a bezpečné.
Fanoušci jsou nadšení
Hotový statek si okamžitě získal pozornost fanoušků. Pod videem se začaly objevovat nadšené reakce a mnozí dávali najevo, že by se na takové místo sami rádi podívali. „Ještě teď mám pusu otevřenou. Nádhera,“ napsala jedna z komentujících. „Tenhle styl miluju. To teplo domova je cítit na dálku,“ přidala se další.
A není se čemu divit. Martina Pártlová ukázala, že i staré venkovské stavení může dostat moderní podobu, aniž by přišlo o svou původní duši. Výsledkem je statek, který má atmosféru, příběh i jasný účel. Má být místem, kam se člověk těší, kde se u jednoho stolu sejde rodina a kde se dá na chvíli vypnout od každodenního shonu.