Novoroční předsevzetí Čechů: 12 slibů, které si dáváme každý rok

Každý rok je to stejné. Počátkem nového přichází čerstvá, svěží energie a s ní také odhodlání něco ve svém životě změnit. Dáváme si nejrůznější novoroční předsevzetí a minimálně ještě pár dnů či týdnů poté stále věříme, že tentokrát to už určitě vyjde.
12 nejčastějších novoročních předsevzetí: Budu šetřit, mluvit slušně a chodit včas
Konec roku a počátek nového s sebou tradičně přináší i nejrůznější novoroční předsevzetí, ruku v ruce s přesvědčením, že tentokrát to už určitě vyjde... Někdo se chce rozloučit s kouřením, jiný s přebytečnými kily. Ale nejen to. Jaká jsou ta vůbec nejčastější novoroční předsevzetí? A dáváte si je také?
Novoroční předsevzetí jsou jakýmsi tradičním lednovým folklorem, který však většinou celkem rychle odezní. I podle odborníků je šance na dodržení novoročních předsevzetí mizivá a potenciál jejich naplnění zanedbatelný. Proč tomu tak je?
Jednou z hlavních příčin jejich (našeho) neúspěchu je fakt, že reálně nejde ani tak o naše vnitřní rozhodnutí a přesvědčení, ale o jakousi všeobecnou mantru. Dáváme si novoroční předsevzetí, protože se to hodí. Nový rok jako by sám vybízel k aktivitě tohoto typu. Jenomže takové rozhodnutí jen málokdy vychází skutečně zevnitř nás samotných. A to je právě ten důvod, proč se nám – většinou – nepodaří je skutečně naplnit. A jaká jsou ta vůbec nejčastější novoroční předsevzetí? Najdete v nich i to své?
Konečně zhubnu
Každoroční evergreen… Znáte ho taky?
Zhubnout chcete vlastně už dlouho, téměř odjakživa, ale pravdou je, že se vám to opakovaně spíš nedaří. Pokaždé přijde něco, co vaše odhodlání zviklá, událost, kvůli níž musíte hubnutí přerušit.
Tentokrát to ale už určitě vyjde!
No snad…
Budu jíst zdravěji
Vidina zdravějšího jídelníčku často úzce souvisí s nezřízeným obžerstvím konce roku…
Třeba to máte jinak, ale mnoho z nás se koncem roku necítí zcela komfortně. Břicha plnější než jindy a pocit příliš těsného oblečení na denním pořádku. Je to jasné, může za to hutný jídelníček posledních dnů v roce. Vlastně i dnů před koncem roku. A vlastně bychom to nemuseli příliš rozmazávat…
Předsevzetí je tedy nasnadě. V novém roce nový jídelníček. Zdravější, lehčí, plný ovoce, zeleniny, potřebných bílkovin a zdravých sacharidů.
Loni jste na to šli špatně, ale dnes víte, kde se stala chyba. Takže letos už to na sto procent vyjde!
Začnu pravidelně sportovat
Sportu zdar! A v roce 2026 obzvlášť.
Sportování, resp. předsevzetí začít se sportem, patří k těm nejčastějším. Aby ne, vždyť úzce souvisí s jiným předsevzetím - touhou zhubnout.
Existují ale i výjimky. Lidé, kteří chtějí začít pravidelně sportovat "jen" pro svůj dobrý pocit, případně z jiných důvodů, které však s touhou zhubnout vůbec nemusejí souviset. A vy jim vůbec nerozumíte.
Leden a únor bývají pro zřizovatele fitness center přímo žně, většinou však trvají krátce a s prvními paprsky jarního slunce (někdy ale už mnohem dříve) se sály tělocvičen začnou opět pomalu vyprazdňovat, přesněji řečeno vracet do normálu.
Vy však letos vytrváte a oblíbené fitko nenecháte na holičkách.
Najdu si víc času pro sebe
Snídaně v poklusu, na svačinu ani nemyslíte, rychlý oběd před rozsvíceným monitorem počítače, děti, nákupy, úkoly, večeře… A kde je ta chvíle jen pro sebe?!
Tak takhle už ne. Letos to změníte, lépe rozplánujete, předáte odpovědnost i druhým. Abyste si na sebe udělali aspoň nějaký čas, zašli na kosmetiku, pedikúru, na cvičení.
Snad to ostatní pochopí, děti s radostí přijmou větší porci samostatnosti a manžel bude mít radost z toho, že se konečně věnujete i sami sobě…
Najdu si víc času pro rodinu
Práce, práce a zase práce. I na dovolené a o víkendech, protože… protože bez vás by to určitě nefungovalo tak dobře.
Anebo fungovalo. Jen je třeba sebrat odvahu a vyzkoušet to. Takže co třeba letos? Protože letos je to nutnost. Chcete se totiž víc věnovat své rodině, blízkým, zkrátka všem, na které permanentně nemáte dostatek času.
Jen se konečně odhodlat a uvědomit si, že – bohužel – v práci je nahraditelný každý. V rodině je to pak už mnohem složitější…
Naučím se anglicky (anebo německy, francouzsky nebo italsky)
Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Parlez-vous français? Parli italiano?
Že nerozumíte? Tak to se v novém roce změní! Konečně se naučíte nějaký ten cizí jazyk, abyste například na dovolené nepůsobili tak příliš exoticky.
Jen byste potřebovali nějaký pozdně večerní kurz a zcela individuální přístup s vysokou tolerancí k vaší časové vytíženosti a pomalejšímu chápání jazykových souvislostí… No. Je to výzva.
Skoncuji s prokrastinací
Jasně, udělám to, jen co zaliju květiny, uklidím v kuchyni, pověsím prádlo a vyrovnám boty v předsíni…
Prokrastinace je ošklivé slovo. Vůbec se vám nelíbí, je tak nepříjemně moderní a často používané. Jenomže je vám bohužel také vlastní. Konečně si přiznáváte, že se svou prokrastinací musíte začít pracovat. Anebo byste měli. Chtěli…?!
Ano! Letos s tou hloupou prokrastinací konečně zatočíte.
Začnu víc šetřit
Ha! Sleva, výprodej, nejvýhodnější nabídka! Tyhle krásné šaty prostě musíte mít. A boty k nim. A kabelku. A…
Tak. V roce 2026 bude všechno docela jinak. Výhodným nákupům se raději obloukem vyhnete, na posezonní (mezisezonní a mimořádné) výprodeje přestanete reagovat. Budete si kupovat jen to, co doopravdy potřebujete, a slíbíte si, že nebudete potřebovat vše, co uvidíte za výlohou.
Bude to těžké a možná i bolestivé. Ale také nutné. Možná…
Zbavím se závislosti na cigaretách
Kouření škodí zdraví. Způsobuje rakovinu. Je po něm nehezký dech a žloutnou prsty. Kuřáci jsou častěji nemocní a mají špatnou pleť…
Ano, to je jasné. A proto s ním už nechcete nic mít. Jen potřebujete trochu času, abyste si odvykli. Letošek vypadá v tomto směru nadějně!
Budu chodit včas
Není nic horšího, než když na někoho dlouho čekáte. To vás může vzít ďas!
Znáte to. A znáte to bohužel i z té druhé strany. Spěcháte, děláte (skoro) vše pro to, abyste dorazili ve stanovenou dobu na správné místo, jenomže…
Ráno se vám tak strašně špatně vstávalo, že jste to museli aspoň o kousek posunout. Kávovar se zasekl a příprava ranní kávy se protáhla. Ujel vám autobus. Vynechalo metro a vy jste se pak už do přeplněného vagonu nevešli. Strašně se to celé natáhlo a vy jste dorazili pozdě. Je to pech a jako naschvál. A děje se vám to podezřele často.
Asi musíte začít chodit dřív. V novém roce to půjde…
Najdu si lepší práci
Už to tady nevydržím. Ta práce mě štve. Ubíjí a nenaplňuje. Tak málo peněz za tolik hodin… Mám tedy rozhodně na víc!
Cítíte tu energii?! Letos se konečně odhodláte a najdete si něco lepšího. Nastoupíte do práce, kde si vás budou víc vážit, lépe ocení vaše schopnosti a adekvátně ohodnotí.
Chtěli jste odejít už loni, ale pak přišly prémie ve formě týdne dovolené navíc. Odešla i ta nepříjemná kolegyně z vedlejší kanceláře a vyměnila se část vedení. Zdálo se, že to bude lepší. Ale nebylo. Práce neubylo a peníze nenarostly.
Tak se letos poohlédnete po něčem jiném. Po tom, co bude lépe splňovat vaše požadavky. Méně práce, více peněz, příjemnější vztahy na pracovišti a dovolená libovolně v roce.
Snažíte se uvěřit, že to půjde.
Budu mluvit slušně
Já bych se na to nejraději…!
Tak dost. Od nového roku jen slušně. A bude-li třeba ventilovat, pak se jistě najdou jiné a jemnější způsoby.