Přeskočit na obsah
1. 1.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

12 nejčastějších novoročních předsevzetí: Budu šetřit, mluvit slušně a chodit včas

Novoroční předsevzetí Čechů: 12 slibů, které si dáváme každý rok
Novoroční předsevzetí Čechů: 12 slibů, které si dáváme každý rokFoto: Shutterstock
Novoroční předsevzetí Čechů: 12 slibů, které si dáváme každý rok
Novoroční předsevzetí Čechů: 12 slibů, které si dáváme každý rokFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Konec roku a počátek nového s sebou tradičně přináší i nejrůznější novoroční předsevzetí, ruku v ruce s přesvědčením, že tentokrát to už určitě vyjde... Někdo se chce rozloučit s kouřením, jiný s přebytečnými kily. Ale nejen to. Jaká jsou ta vůbec nejčastější novoroční předsevzetí? A dáváte si je také?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Každý rok je to stejné. Počátkem nového přichází čerstvá, svěží energie a s ní také odhodlání něco ve svém životě změnit. Dáváme si nejrůznější novoroční předsevzetí a minimálně ještě pár dnů či týdnů poté stále věříme, že tentokrát to už určitě vyjde.

Reklama
Podle průzkumů většinu svých předsevzetí nedodrží přes 40 procent lidí.
Podle průzkumů většinu svých předsevzetí nedodrží přes 40 procent lidí.

Novoroční předsevzetí: Češi se chtějí zaměřit na zdraví. Většina z nich nevydrží

Životní styl

Novoroční předsevzetí jsou jakýmsi tradičním lednovým folklorem, který však většinou celkem rychle odezní. I podle odborníků je šance na dodržení novoročních předsevzetí mizivá a potenciál jejich naplnění zanedbatelný. Proč tomu tak je?

Jednou z hlavních příčin jejich (našeho) neúspěchu je fakt, že reálně nejde ani tak o naše vnitřní rozhodnutí a přesvědčení, ale o jakousi všeobecnou mantru. Dáváme si novoroční předsevzetí, protože se to hodí. Nový rok jako by sám vybízel k aktivitě tohoto typu. Jenomže takové rozhodnutí jen málokdy vychází skutečně zevnitř nás samotných. A to je právě ten důvod, proč se nám většinou nepodaří je skutečně naplnit. A jaká jsou ta vůbec nejčastější novoroční předsevzetí? Najdete v nich i to své?

Předchozí
1234512
Pokračovat

Konečně zhubnu

Předsevzetí
PředsevzetíFoto: iStock

Každoroční evergreen… Znáte ho taky?

Zhubnout chcete vlastně už dlouho, téměř odjakživa, ale pravdou je, že se vám to opakovaně spíš nedaří. Pokaždé přijde něco, co vaše odhodlání zviklá, událost, kvůli níž musíte hubnutí přerušit.

Tentokrát to ale už určitě vyjde!

No snad…

Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama