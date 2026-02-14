Přeskočit na obsah
Lásky Jaromíra Jágra: Která se vám po jeho boku líbila nejvíc?

Jaromír Jágr
Jaromír JágrFoto: Profimedia
Jaromír Jágr
Jaromír JágrFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

V životě naší hokejové hvězdy se za léta jeho sportovní kariéry vystřídaly různé ženy. Jeho partnerky mají jedno společné. Jsou krásné a známé. A také se ještě žádné z nich nepovedlo dostat slavnou "šedesát osmičku" před oltář. Jaromír Jágr mimo jiné oslaví své 54. narozeniny.

Iva Kubelková

jágr, žena
Jaromír Jágr a Iva KubelkováFoto: Profimedia.cz

Je docela neuvěřitelné, že se dali s vicemiss z roku 1996 dohromady před 30 lety. Byli spolu skoro dva roky, rozešli se prý proto, že Jágr nebyl připravený na vážný vztah. Iva Kubelková se z modelky, která byla úspěšná hlavně v Čechách, stala uznávanou moderátorkou a matkou dvou dcer.

