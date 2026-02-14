Lásky Jaromíra Jágra: Která se vám po jeho boku líbila nejvíc?

Po rozchodu Jágra a Kopřivové se delší dobu neobjevila žádná oficiálně potvrzená partnerka hokejisty, ale postupně začala média přinášet informace, že Jágr tvoří pár s modelkou Dominikou Branišovou. V létě 2020 se o ní psalo jako o „nové přítelkyni“, přičemž se objevily i společné momenty z akcí a následně také zmínky o tom, že je Jágr ukázal na sociálních sítích. Zatímco Jágr tradičně drží soukromí zkrátka, Dominika Branišová v roce 2021 poskytla rozhovor, v němž popsala, kde se s Jágrem seznámili, a naznačila, jak jejich vztah vypadá v běžném životě. Další rozhovory následovaly i později a z nich vyplynulo, že dvojice funguje dlouhodobě, jen bez potřeby neustálého veřejného dokazování.