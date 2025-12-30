Základem v péči o své zdraví by měly být pravidelné návštěvy praktického lékaře. Češi ale na preventivní prohlídky nechodí tak často, jak by měli. „Více jak půl milionu Čechů u praktického lékaře vůbec není zaregistrováno. Hlavním důvodem, proč lidé zanedbávají návštěvy praktických lékařů, je zejména pocit, že pokud člověk nemá obtíže, nepotřebuje lékaře navštěvovat. To je ale velký omyl, preventivní prohlídky dokáží odhalit řadu onemocnění, i těch závažných, v počátečním stádiu, kdy na sobě ještě člověk nemusí pociťovat žádné příznaky. Velká část lidí, která na preventivní prohlídky nechodí pravidelně, se nedostavuje z důvodu obav z průběhu vyšetření. Opravdu se ale není čeho bát, většina vyšetření nebolí a není ani nijak nepříjemná. Zdravý pacient by měl praktického lékaře navštívit jednou za dva roky, to ale dělá minimum Čechů,“ uvedla praktická lékařka Martina Bábová.
Novoroční předsevzetí: Češi se chtějí zaměřit na zdraví. Většina z nich nevydrží
Novoroční předsevzetí si každoročně dává zhruba 80 procent Čechů. Nejčastěji se týkají zdraví – Češi chtějí zhubnout, důsledněji pečovat o svůj chrup a celkově se lépe starat o své zdraví. Začátkem ledna se tak plní ordinace lékařů napříč obory. Podle průzkumů ale většinu svých předsevzetí nedodrží přes 40 procent lidí.
Valná většina předsevzetí se týká zdravějšího zdravotního stylu – zejména u žen převažuje touha zhubnout. Během ledna tak zažívají posilovny a fitcentra nápor nových klientů. Provozovatelé každoročně hlásí nárůst klientely v tomto období zhruba o třetinu. „Předsevzetí začít se pravidelně hýbat je skvělé, ale zvlášť lidé, kteří byli většinu života pasivní nebo už cítí nějaké bolesti, by měli pečlivě rozmýšlet, jaké cvičení zvolit, aby se jejich případné problémy se svalovým aparátem nezhoršily, ale naopak aby posílili oslabené svaly, protáhli ty zkrácené a celkově se jejich kondice zlepšila. Téměř všichni pracovníci z kanceláří mají vytvořeny svalové dysbalance, které se v případě nevhodného cvičení mohou ještě zvýraznit a vést k vážnějším problémům s pohybovým aparátem,“ upozornila fyzioterapeutka Iva Bílková.
Spousta lidí si při prvních návštěvách posiloven „naloží“ víc, než je schopna zvládnout, cviky nedělají správně a zadělat si tak mohou spíš než na hezčí postavu na zdravotní komplikace. „Velkou chybou začínajících sportovců je ‚přepálení‘ zátěže. Lidé se obvykle do cvičení vrhají naplno a touží po brzkých výsledcích, optimálně finálních, bez nutnosti udržovat kondici dál. Doporučuji tedy najít si takovou pohybovou aktivitu, která nás bude těšit, rozšíří třeba naše okruhy přátel a změníme tak do budoucna s radostí a vytrváním svou životosprávu. Vždyť chuť a odhodlání změnit výrazně a dlouhodobě svůj zdravotní stav a kondici, to je ten motiv novoročního předsevzetí,“ podotkla Iva Bílková.
Svá novoroční předsevzetí vzdávají ženy dřív než muži. Skoro třetina už během prvních pár dní. A právě pravidelný pohyb je jednou z aktivit, která ze seznamu předsevzetí mizí nejdříve. Jedním z důvodů je špatný výběr aktivity, která lidem nesedne a kvůli tomu ji předčasně vzdají. „Pro začátečníky je ideálním pohybem svižná chůze, která je člověku přirozená a zatěžuje všechny svalové skupiny rovnoměrně. Dvakrát denně 20 minut, na procházce se trochu zadýchat, zapotit a protáhnout. Ze ‚zdravých sportů‘, které nepřetěžují jen určité partie, lze také doporučit plavání, běhání, Nordic Walking, jógu nebo pilates. Pro aktivnější v zimě bruslení, běžky a jakýkoli další sport, kde je člověk většinu času narovnaný a zapojuje obě strany těla stejně,“ doporučila fyzioterapeutka.
Podobně intenzivní zájem jako fitcentra zažívají během prvních měsíců nového roku i kliniky plastické chirurgie a estetické medicíny. Zatímco posilovny už po pár týdnech zaznamenávají úbytek návštěvníků, na objednané procedury na klinikách chodí klienti poctivě. „Poptávka po efektivních tělových terapiích formujících postavu je v lednu a únoru vyšší o zhruba 30 procent. Zpravidla je největší zájem o neinvazivní metody, které viditelně podpoří snahu klientů modelovat postavu. K dosažení kýženého výsledku je většinu procedur potřeba několikrát opakovat, což naši klienti dobře vědí a důsledně dodržují. Díky tomu se celá kúra krásně stihne do léta – příprava na plavkovou sezonu totiž začíná už v zimě. A pro ty, kteří preferují rychlejší řešení nebo si přejí výraznější zeštíhlení problematické partie, nabízíme možnost šetrné moderní liposukce,“ popsala Martina Paulíková, ředitelka soukromé kliniky plastické chirurgie a estetické medicíny v Česku.
V posledních letech Češi věnují větší pozornost a péči svému chrupu. A i lepší péče o zuby patří mezi časté novoroční předsevzetí. Zejména dentální hygienisté tak mají začátkem roku napilno. „Preventivní prohlídka u zubaře by měla proběhnout každého půl roku. Většina pacientů tuto frekvenci dodržuje, dvakrát ročně do zubařského křesla usedne téměř 70 procent dospělých Čechů. S dentální hygienou je to ale jinak. Byť jsou čeští pacienti čím dál svědomitější a povědomí o důležitosti dentální hygieny se zlepšuje, většina pacientů navštěvuje dentální hygienisty jen jednou ročně. Přitom právě prevence a pravidelná návštěva dentální hygieny jednou za půl roku dokáže udržet dlouhodobě funkční chrup bez bolesti a řešení akutních potíží. Navíc je oproti komplikovanějším zákrokům u zubaře výrazně levnější. Přesto stále poměrně velká část Čechů nechodí na dentální hygienu vůbec. Ta je přitom základním pilířem zdravé ústní dutiny. Nejen že vede k lepšímu vzhledu zubů, ale pomáhá předcházet zubnímu kazu a paradentóze,“ řekl zubní lékař Jakub Hladík.
Předsevzetí se často týká také zraku. Až 60 procent světové populace trpí nějakou oční vadou a počet lidí, které trápí problémy se zrakem, strmě narůstá. V posledních letech tak rostou i počty lidí, kteří zamíří na prevenci do ordinace očního lékaře. „V dnešní době jsou kladeny mnohem větší nároky na kvalitu vidění. Oči více namáháme nejen při celodenní práci na počítači, za sníženého osvětlení, ale i při práci v uzavřených a klimatizovaných prostorách. Dochází pak ke zhoršení zraku, pocitu unavených či podrážděných očí. Právě proto zaznamenáváme i větší zájem o oční vyšetření především u lidí v produktivním věku. Obecně však Češi vyhledají očního lékaře, až když mají problém. Přestože se věk lidí, které trápí nějaká oční vada, každoročně snižuje, mladší generace se k očnímu lékaři příliš nehrne. Nejčastěji je zavede do ambulance až zhoršené či rozmazané vidění. Pravidelné kontroly podceňují spíše muži a k očnímu lékaři je poprvé přivedou většinou až potíže se čtením na kratší vzdálenost, typicky po 40. roce věku. V tomto věku začíná lidské oko hůře zaostřovat na blízko, což se projevuje rozmazaným viděním při čtení, případně únavou očí a bolestmi hlavy,“ uvedl přednosta sítě očních klinik Pavel Stodůlka.