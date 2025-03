„Malé jsou dva roky a tři měsíce. Moje mamka kojila Elišku do dvou a půl roku a je z ní takhle krásná holka s hezkými vlasy. Říkala jsem si, že to asi stojí za to. I kvůli té štíhlosti. Vysoká, krásná, štíhlá, takovou dceru bych chtěla,“ rozpovídala se zpěvačka pro Super.cz. Už dříve Olga promluvila o tom, že kojení je pro ni i způsob, jak se na svou dceru napojit. Navíc prý skvěle funguje, když malé není dobře, dokáže ji uklidnit. Přesto však má hranici, kdy by chtěla dceru odstavit.