Přeskočit na obsah
1. 2. Hynek
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Tělo vysílá nenápadná varování: 4 příznaky které signalizují, že vám chybí vitamin D

Dlouhodobá únava, pokles nálady nebo neurčité bolesti mohou patřit mezi nenápadné signály, že tělu něco chybí.
Dlouhodobá únava, pokles nálady nebo neurčité bolesti mohou patřit mezi nenápadné signály, že tělu něco chybí.Foto: Shutterstock
Dlouhodobá únava, pokles nálady nebo neurčité bolesti mohou patřit mezi nenápadné signály, že tělu něco chybí.
Dlouhodobá únava, pokles nálady nebo neurčité bolesti mohou patřit mezi nenápadné signály, že tělu něco chybí.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Únava, která se drží i po víkendu, podrážděnost bez zjevné příčiny nebo nevysvětlitelné bolesti kostí a kloubů se často svádějí na stres a rychlé tempo. Někdy je ale problém mnohem prostší: tělu může chybět vitamin D. Podívejte se na čtyři typické signály nedostatku a na to, proč je v našich podmínkách tak častý i co s tím rozumně dělat.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Tělo je bez energie, nálada kolísá a bolí vás záda či klouby, aniž by k tomu byl zřejmý důvod? Ne vždy za tím stojí jen stres, věk nebo rychlé životní tempo. Někdy jde o signál, že organismu chybí vitamin D – látka, která má na celkovou kondici větší vliv, než si často připouštíme.

vitamin C, žena
vitamin C, žena

Kolik máme jíst vitaminu C? Nová studie přepisuje dosavadní hodnoty, jsou zastaralé

Zdraví

Únavu, podrážděnost nebo neurčité bolesti bereme jako běžnou součást každodenního života. Přisuzujeme je nedostatku spánku, pracovnímu tlaku nebo psychické zátěži. Skutečná příčina se ale někdy skrývá přímo v těle. Nedostatek vitaminu D patří mezi časté, přesto často přehlížené faktory, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Ráno umyté, večer mastné? Kadeřníci prozradili jednoduchý trik, který prodlouží svěžest

1. Dlouhodobá únava bez jasného důvodu

Jestliže se cítíte vyčerpaní i po víkendu nebo vydatném spánku, nemusí jít jen o běžné přetížení. Vitamin D se podílí na správné funkci svalů i na energetickém metabolismu. Jeho nedostatek může zpomalovat regeneraci a způsobovat, že se únava stane trvalým stavem. Často nejde o dramatické vyčerpání, ale spíš o přetrvávající pocit těžkosti a nedostatku energie, typicky už po ránu.

Reklama

2. Přetrvávající špatná nálada

Vitamin D má vliv i na činnost mozku a na hormony související s náladou. Jeho nízká hladina se může projevit podrážděností, ztrátou motivace nebo celkovou skleslostí bez zjevné příčiny. Mnozí lidé to přičítají ročnímu období či stresu, ale i nedostatek této živiny může být jedním z faktorů narušujících psychickou rovnováhu. Nejde o univerzální vysvětlení všech potíží, může však představovat chybějící dílek do skládačky.

špatná nálada, žena
Nedostatek vitaminu D patří mezi časté, přesto často přehlížené faktory, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu.
Foto: Shutterstock

3. Bolesti kostí a kloubů

Vitamin D je klíčový pro vstřebávání vápníku, a tím i pro zdraví kostí. Jeho nedostatek se může projevit tupou, rozptýlenou bolestí, která nesouvisí s úrazem ani fyzickou námahou. Objevuje se například v oblasti zad, boků či kolen a bývá snadno zaměňována za důsledek stárnutí nebo špatného držení těla.

Bolest kloubů
Vitamin D má vliv i na činnost mozku a na hormony související s náladou.
Foto: Isifa/Thinkstock

4. Časté nemoci a pomalejší zotavení

Tato živina hraje důležitou roli také v imunitním systému. Pokud se potýkáte s opakovanými nachlazeními, vleklými infekcemi nebo se z nemocí zotavujete déle než dříve, může jít o známku oslabené obranyschopnosti. Nedostatek vitaminu D může způsobit, že tělo hůře reaguje na běžné viry a infekce.

Proč je nedostatek tak rozšířený?

Hlavním zdrojem vitaminu D je sluneční záření, díky němuž se tvoří v kůži. Moderní způsob života ale znamená, že většinu času trávíme uvnitř. V zimě je slunečního světla málo a v létě se před ním chráníme opalovacími přípravky. Ze stravy přijímáme vitaminu D jen malé množství, takže jeho nedostatek je poměrně běžný.

Co dělat při podezření na nedostatek vitamínu D

Máte-li podezření, že by vám mohl vitamin D chybět, je vhodné nechat si jeho hladinu zkontrolovat krevním testem. Podle výsledků pak lékař doporučí vhodné dávkování doplňků stravy. Užívání vysokých dávek bez odborné konzultace se nedoporučuje. Tělo obvykle nekřičí, spíš vysílá nenápadné signály. Vitamin D je sice jen jednou z mnoha látek, ale může mít zásadní vliv na to, jak se cítíme – a někdy představuje rozdíl mezi dlouhodobým nepohodlím a návratem energie i lepší nálady.

VIDEO: Průvodce klíčovými cviky. Pro koho jsou sklapovačky, kdo má vynechat plank a proč zařadit roll outy?

Silový trénink je jedním z předpokladů dlouhého a zdravého života, i proto se vrátil opět na výsluní. Jak si vybavit domácnost, aby člověk mohl cvičit doma? Podle trenéra Pavla Šalitroše je dobré pořídit odporové gumy, činky, fitness míče a případně TRX. Zbytek člověk zvládne vahou vlastního těla se základními cviky. Nejčastěji bývá zanedbaný core, tedy střed těla, pro který je podle něj vhodný plank nebo „mrtvý brouk“ či tak zvané roll outy. „Sklapovačky zatěžují jen přímý sval břišní, ale dobře fungují ve snaze zvýšit nárůst svalové hmoty. Core ale neposílí, v planku zase lidé často chybují,“ říká Šalitroš v novém díle Longevity podcastu a popisuje i úskalí dalších oblíbených cviků: od dřepů po kliky. | Video: Michaela Ryšavá

Zdroj: PMC, MDPIhealthcare-bulletin.com, PMC

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama