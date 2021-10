Kolik máme jíst vitaminu C? Nová studie přepisuje dosavadní hodnoty, jsou zastaralé

Světová zdravotnická organizace doporučuje příjem 45 miligramů vitaminu C denně. Hodnoty jsou však zastaralé a měly by být mnohem vyšší. Například podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je to 80 miligramů pro ženy a 90 pro muže.