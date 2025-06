Spálení od sluníčka? 15 věcí, které zabírají rychle a opravdu fungují

Víte, že až 80 procent známek stárnutí pleti má na svědomí slunce? Přitom k tomu, abychom ze slunečních paprsků načerpaly to dobré – tedy vitamin D, lepší náladu nebo podporu imunity – bohatě stačí 15 minut denně. Jenže kdo by chtěl zůstat ve stínu, když je léto v plném proudu, voda příjemně studí a slunce příjemně hřeje? Na spálení je pak bohužel zaděláno velmi rychle. Ať už jste zapomněla na krém, podcenila počasí, nebo prostě jen „to zrovna dneska moc neopalovalo“.

Co dělat, když to se sluníčkem přeženeme? A jaké chyby si raději odpustit? Pokud vás kůže pálí, pne, je zarudlá, nebo se dokonce objevují puchýřky, je první krok jasný: okamžitě ze slunce pryč. Možná to zní banálně, ale i po návratu do stínu UV záření dál působí a zánětlivá reakce kůže se může během pár hodin ještě zhoršit. Proto platí: čím dřív začnete jednat, tím lépe.