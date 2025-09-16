Souvisí špatná strava s rakovinou plic? Výzkum varuje před zvýšeným rizikem

Přestože jídlo nepřichází do přímého kontaktu s plícemi, vědci v nové studii poukazují na to, že konkrétně vysoká spotřeba ultrazpracovaných potravin (UPF, ultra-processed foods) s sebou nese značný nárůst rizika.
Nová analýza dat více než 100 tisíc dospělých osob sledovaných přes 12 let ukázala, že lidé, kteří těchto potravin jedli nejvíce, měli o 41 % vyšší riziko vzniku rakoviny plic než ti, kteří je konzumovali nejméně. Výsledky zveřejnil odborný časopis Thorax zaměřený na nemoci dýchacího ústrojí
Co jsou ultrazpracované potraviny?
Do této skupiny podle mezinárodní NOVA klasifikace patří výrobky, které prošly rozsáhlým průmyslovým zpracováním a obsahují přísady, které v běžné kuchyni nenajdeme – stabilizátory, barviva, aromata či emulgátory. Typickými příklady jsou uzeniny, slazené a často i neslazené sycené nápoje, instantní polévky, balené pečivo s dlouhou trvanlivostí nebo ochucené cereálie.
V uvedené studii tvořily největší podíl konzumovaných UPF uzeniny (11 %), následovaly kofeinové a bezkofeinové slazené nápoje (každý typ kolem 7 %).
Jak studie probíhala
Výzkumníci vycházeli z rozsáhlého amerického projektu, který původně zkoumal screening několika typů rakoviny. Účastníci (průměrný věk 62,5 roku) vyplnili na začátku dotazník o stravování, z nějž nutriční specialisté určili množství UPF v jídelníčku. Během více než 12 let sledování se objevilo 1706 případů rakoviny plic, z toho 1473 tzv. nemalobuněčných a 233 malobuněčných forem. Po započtení řady faktorů, jako je věk, pohlaví či rodinná anamnéza, se ukázalo, že riziko rakoviny bylo ve skupině s nejvyšším příjmem UPF výrazně vyšší – a to i po zohlednění kouření a celkové kvality stravy.
Proč by to mohlo souviset
Autoři studie upozorňují, že ultrazpracované potraviny mívají vysoký obsah soli, nasycených tuků a přidaného cukru a naopak málo vlákniny. Mohou také obsahovat látky vznikající při průmyslovém zpracování, které v těle vyvolávají zánět nebo poškození buněk. To vše může hrát roli při vzniku nádorových onemocnění.
Kouření stále hlavní hrozbou
Odborníci zdůrazňují, že jde o observační studii – tedy nelze s jistotou říci, že právě konzumace UPF přímo způsobuje rakovinu plic. Výsledky také mohlo ovlivnit i to, že lidé s vysokým příjmem UPF častěji kouřili, přestože vědci se snažili kouření v analýze zohlednit. „Hlavním a jednoznačně prokázaným rizikovým faktorem rakoviny plic zůstává kouření,“ připomínají autoři studie. To platí i pro ty, kdo kouřili v minulosti. Riziko se sice s dobou od zanechání kouření postupně snižuje, ale nikdy neklesne na úroveň celoživotního nekuřáka.
Vyplatí se hlídat se
Výzkum přidává další důvod, proč si více hlídat jídelníček – zejména omezit uzeniny, sladké nápoje a další vysoce průmyslově zpracované potraviny. Přesto je v prevenci rakoviny plic naprosto zásadní přestat kouřit a nekouřit vůbec. Pokud jste současný nebo bývalý kuřák, měli byste kromě zdravějšího stravování zvážit i účast v programu časného záchytu rakoviny plic. Tento program je určen lidem ve věku 55–74 let, kteří kouří nebo v minulosti kouřili více než 20 let. V rámci něj se provádí nízkodávkové CT vyšetření plic, které dokáže odhalit nádor v raném, většinou bezpříznakovém stádiu – tedy v době, kdy je léčba nejúčinnější. V případě příznaků jako je dušnost nebo vykašlávání krve se většinou jedná o pokročilé stádium nemoci se špatnou prognózou.
