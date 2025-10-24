24. 10. Nina
"Nikdy nevíš, který den je poslední," říká Marek Dvořák a popisuje smrt pacienta

Marek Dvořák
Marek Dvořák
Kateřina Potyšová
Lékař letecké záchranné služby Marek Dvořák na svém profilu na Instagramu šíří nejen osvětu o první pomoci, ale také čas od času sdílí reálné příběhy ze služby. Jedním takovým právě teď dojmul své sledující.

Važ si každého dne, protože nikdy nevíš, který z nich je ten poslední. Klišé? Spíš jo, ale nedávno jsem se nad tímhle hodně zamyslel, začal lékař Marek Dvořák svůj příspěvek, ve kterém popsal neúspěšnou resuscitaci pacienta, což je bohužel smutnou, ale nedílnou součástí jeho povolání. 

„Řekli nám, že vypadá divně.“ Lékař Marek Dvořák otevřeně o příběhu své dcery Laury

Rodina

Už dříve Dvořák opakovaně vyzdvihoval roli obyčejných lidí v boji za záchranu života. Protože ať je záchranná služba seberychlejší, bez poskytnutí laické první pomoci, nemá většina pacientů šanci na přežití. Jsou však i tragické případy, kdy přes veškerou snahu happy end nepřijde. A to se stalo právě teď. Letěli jsme k pánovi, který zkolaboval na ulici, měl zástavu oběhu. Všechno šlo tak, jak si člověk přeje, aby to šlo — kolemjdoucí okamžitě začali s resuscitací, někdo doběhl pro lékařku z ordinace pár metrů dál a ta bez váhání všeho nechala a pomáhala. First respondeři, naše posádky, vrtulník. Týmová práce, naděje," popisuje lékař. 

Resuscitovali jsme desítky minut a srdce se ne a ne rozběhnout, až jsme byli nuceni se smířit s tím, že pán už všechny šance dostal a další resuscitační úsilí by nikam nevedlo. „Exitus letalis, 10:00,” prozradil Dvořák, že se pacienta nepodařilo zachránit. Celá situace však měla ještě velmi emotivní dohru. Zesnulý pán totiž nebyl pro ty, kdo mu poskytovali první pomoc, jen neznámým kolemjdoucím. 

Lékařka z ordinace měla slzy na krajíčku a tiše řekla: „Včera se u mě po dlouhé době zastavil. Nepotřeboval léky ani neschopenku. Jen mi přinesl kytku, s úsměvem poděkoval za péči a zase odešel.“ Jak kdyby něco tušil. Možná to byla jen obyčejná laskavost. Zdánlivá maličkost, ale nakonec vlastně něco, co v pár lidech zanechá hezkou vzpomínku. Teď možná díky Vám ve víc, než by pán býval tušil… Dělejme lidem kolem sebe hezké vzpomínky jen tak, pro radost…, apeloval Dvořák na závěr na své sledující, aby nepromarnili ani okamžik z doby, která je jim na tomto světě vyměřena. 

Zdroj: Instagram

