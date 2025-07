Pryč s puchýři! 10 ověřených tipů pro krásná, hebká a zdravá chodidla v letním horku

6. Letní obuv by měla být lehká, ale rozmanitá

Letní dny kladou na naše nohy vyšší nároky – a tak i obuv by měla být co nejlehčí, prodyšná a pohodlná. Pokud plánujete výlet, jinou obuv zvolíte do města, jinou na výšlap nebo k vodě. Nechte nohy mluvit – ony samy si řeknou, co jim sedí nejvíce.

7. Hydratace – zevnitř i zvenčí

Pijte dostatek vody, a nejen kvůli pleti. Dehydratace se projevuje i na chodidlech – suchá kůže na patách, prasklinky nebo ztvrdlá místa nejsou nic neobvyklého. Pomůže pravidelná péče krémem, mastí nebo třeba domácím zábalem. A večer? Malé pohlazení v podobě výživného másla na nohy.