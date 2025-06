Pravdivé příběhy: „Jako vetřelec ve vlastním těle,“ říká Mirka po mozkové mrtvici

Lékaři říkali, že mám štěstí – že jsem mladá, že se to může spravit. „Může spravit?“, děsila jsem pochybností sama sebe. Když jsem se poprvé uviděla v zrcadle a úsměv mi sklouzl jen na jednu stranu, chtělo se mi zvracet. Jak by se tohle mohlo spravit? Nechtěla jsem se na sebe dívat, nechtěla jsem se vidět. Nepoznávala jsem se a myslela jen na jednu jedinou věc. Kdo je ta žena, na kterou se dívám a co s ní bude dál?