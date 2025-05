Tato párty není pro stydlivky. Sports Illustrated: minimum látky, maximum sebevědomí

Sports Illustrated a sporé outfity k sobě zkrátka patří. A letošní launch party k vydání Swimsuit Edition 2025 to opět potvrdila v celé své (ne)zahalené kráse. Průsvitné šaty, rozparky až do pasu a minimum látky – zato maximum drzého šarmu a sebevědomí. Červený koberec v New Yorku se proměnil v přehlídku tělesné odvahy i módního exhibicionismu.