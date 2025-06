Pravdivé příběhy: „Po 20 letech manželství mi řekl, že mě nikdy nemiloval,“ říká Hana

V tu chvíli jako by se mi zhroutil celý svět. Ne proto, že by mě opouštěl – zatím neřekl ani slovo o odchodu. Ale proto, že jsem dvacet let žila v domnění, že jsem milovaná. Tolik jsme toho spolu zažili. Dvacet let vzpomínek, starostí i radosti. A teď mi říká, že to všechno byla… lež?