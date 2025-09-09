Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Po ibuprofenu skončila v kómatu. Žena přišla o oko a na druhé vidí jen částečně

Ibuprofen
IbuprofenFoto: Profimedia.cz
Ibuprofen
IbuprofenFoto: Profimedia.cz
Prohlédnout galerii
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jedna „obyčejná“ tabletka proti křečím a život se převrátí naruby. Brazilka Jaqueline Gmack po ibuprofenu prodělala vzácný syndrom Stevens–Johnson: puchýře po celém těle, 17 dní v umělém spánku a trvalé poškození zraku. Co SJS je, jaké má první příznaky a kdy jet na pohotovost? Příběh, který připomíná, že i volně prodejná léčiva nejsou banalita.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Běžná tabletka proti menstruačním křečím, pak horečka, puchýře po celém těle a 17 dní v umělém spánku. Tak začal v roce 2011 boj Jaqueline Gmack z Brazílie se vzácným syndromem Stevens–Johnson (SJS) – závažnou lékovou reakcí, která jí dodnes komplikuje život. „Když jsem se probrala, zjistila jsem, že mám celé tělo ovázané a vidím rozmazaně… bylo to, jako bych hořela zevnitř,“ popsala. Lékaři jí od té doby provedli víc než 24 zákroků na očích (včetně transplantací), dnes má přibližně 40 % zraku a chodí na pravidelné kontroly.

Inkontinence trápila Moniku dlouhých 20 let
Inkontinence trápila Moniku dlouhých 20 let

„Lidem to přijde hlavně nechutné,“ říká Monika, která žije s dvojitou inkontinencí

Zdraví

Co se stalo?

Podle brazilských médií vzala Jaqueline ibuprofen „jako obvykle na menstruační bolest. Do 48 hodin začalo svědění očí a krvavé puchýřky v ústech, stav se rychle zhoršoval a v nemocnici lékaři potvrdili SJS. Následoval umělý spánek na 17 dní a dlouhá léčba. „Doktoři říkali, že je zázrak, že jsem přežila,“ vzpomíná.

SJS: vzácná, ale velmi vážná reakce na léky

Syndrom Stevens–Johnson je akutní a život ohrožující stav, nejčastěji vyvolaný léky. Okamžitě vyžaduje hospitalizaci. Mezi spouštěče patří mimo jiná analgetika, některá antibiotika či antiepileptika. Incidence se v populaci pohybuje řádově 1–6 případů na milion ročně, úmrtnost u SJS je odhadována na jednotky procent (vyšší u těžší formy TEN).

Jaqueline Gmack po ibuprofenu prodělala vzácný syndrom Stevens–Johnson
Jaqueline Gmack po ibuprofenu prodělala vzácný syndrom Stevens–Johnson
Foto: Profimedia.cz
Reklama

Prohlédnout galerii

Proč SJS tak často poškodí oči

Oční postižení patří k nejzávažnějším následkům SJS – v akutní fázi se objevuje u většiny pacientů a může vést ke zjizvení povrchu oka a trvalému snížení vidění. Odborné společnosti proto doporučují včasnou oftalmologickou intervenci, včetně aplikace amniové membrány k ochraně rohovky; v těžkých případech se někdy volí i dočasné sešití víček. Při chronických následcích přichází v úvahu i transplantace rohovky, ale úspěch závisí na rozsahu poškození a načasování.

Poučení pro každodenní život

  • Samoléčba není banalita. I volně prodejná analgetika mohou vzácně spustit těžkou reakci. Před užitím si zkontrolujte příbalovou informaci a respektujte dávkování. Při horečce, vyrážce, puchýřích, bolestivých očích či potížích s polykáním vyhledejte okamžitě lékaře.

  • Informujte lékaře o předchozí reakci. Po SJS je nutné se vyhnout viníkovi (a příbuzným lékům); další výběr analgetika vždy řešte s odborníkem.

  • Oči řešte hned. Při SJS má včasná péče o oční povrch zásadní vliv na dlouhodobý výsledek.

Příběh Jaqueline Gmack je mementem: většina lidí užívá ibuprofen bez potíží, ale vzácné výjimky existují – a tehdy rozhoduje rychlost. Znáte-li příznaky, víte, kdy a jak jednat. A když si nejste jistí, raději se poraďte s lékařem.

Podívejte se do galerie.

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama