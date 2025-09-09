Po ibuprofenu skončila v kómatu. Žena přišla o oko a na druhé vidí jen částečně

Běžná tabletka proti menstruačním křečím, pak horečka, puchýře po celém těle a 17 dní v umělém spánku. Tak začal v roce 2011 boj Jaqueline Gmack z Brazílie se vzácným syndromem Stevens–Johnson (SJS) – závažnou lékovou reakcí, která jí dodnes komplikuje život. „Když jsem se probrala, zjistila jsem, že mám celé tělo ovázané a vidím rozmazaně… bylo to, jako bych hořela zevnitř,“ popsala. Lékaři jí od té doby provedli víc než 24 zákroků na očích (včetně transplantací), dnes má přibližně 40 % zraku a chodí na pravidelné kontroly.