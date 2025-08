„Lidem to přijde hlavně nechutné,“ říká Monika, která žije s dvojitou inkontinencí

Pacientská organizace jako bezpečné místo

Několik let snila o tom, že založí platformu pro sdílení informací, zkušeností, ale také ‚jen‘ pro vzájemnou podporu. „Před 20 lety bych dala všechno za informace, které mám dnes. Za lidi, za metody, které vznikly. Technologie šly neuvěřitelným způsobem dopředu a odrazilo se to pochopitelně i v medicíně,“ říká Monika. Její úsilí se zhmotnilo v podobě pacientské organizace inkonTY, která tu má být pro každého, kdo nechce být na své problémy sám. „Chtěla jsem založit projekt, který by dalším pacientům pomohl najít informace, rady, praktické tipy, ale byl by současně platformou, na které by mohli sdílet své zkušenosti a zároveň se ujistili, že neztratili lidskou důstojnost. Pochopení a přijetí okolí i sama sebe je velmi důležité i pro samotnou léčbu, u které je nutné co největší psychická pohoda,“ doplňuje Monika.