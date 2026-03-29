Ať vás v pondělí netrefí. Po změně času na letní roste riziko infarktu a mrtvice

Rizikové je pak zejména pondělí.
„Odborné studie uvádějí, že po změně času dochází právě v tento den k nárůstu výskytu kardiovaskulárních příhod, a to přibližně o čtyři až 24 procent,“ upozorňuje Aleš Linhart z České kardiologické společnosti.
Príčin, proč tomu tak je, může být několik. Změna času totiž narušuje cirkadiánní rytmus, tedy naše vnitřní hodiny, které regulují i krevní tlak a srdeční tep. Tím, že spíme méně, byť jen o hodinu, navyšuje se hladina stresových hormonů, což může vést k mírnému zvýšení tlaku. Stres z nevyspání a změny rytmu pak mohou podpořit tvorbu krevních sraženin, které jsou přímou příčinou infarktu i mrtvic.
K většině infarktů dochází ráno po probuzení, kdy srdce musí zvýšit výkon. Časový posun tento citlivý okamžik uspíší o hodinu dříve, než je tělo připraveno.
Naopak při přechodu na zimní čas, kdy spíme o hodinu déle, lékaři pozorují opačný trend, tedy mírné snížení počtu infarktů.