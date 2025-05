„Naštěstí u nás nikdo nebrečí,“ říká Petra, která prodělala rakovinu prsu

Zapomněla jsem se těšit – ale vím, že to znovu přijde

Abych do toho nezabředla, pomáhá mi můj běžný život, moje koníčky a to, co mám ráda. Když se soustředíš na sebe, svoji radost a svoji vnitřní energii, pak to hezké dokážeš rozdávat okolí a nenasáváš to špatné okolo sebe. Nikdy se neporovnávám s ostatními a nepřipouštím si, že mě nemoc zase postihne. A pokud ano, vím, kde čerpat podporu a informace. Snažím se na to dívat z té lepší stránky a nepiplám se v tom. Těch pozitivních dní je u mě víc než těch smutných.

Jak vnímám život po nemoci? Řekla bych, že velmi silně. Někdy mi přijde, že to všechno je tak silná zkušenost, že se někdy musím až brzdit, abych byla pevně nohama na zemi. V mnohých situacích, kdy se něco řeší, někdo se hádá, tak na mě to už nemá vliv. Toho se někdy obávám, zda mám ještě cit. Řešila jsem to i s psychoonkoložkou, která mi je názory dost sympatická. Řekla mi, že u ní nemám co dělat, protože to jediné, co mi chybí, je chuť se víc smát. Kvůli nemoci jsem se do sebe uzavřela, abych vše ve zdraví přežila, jenže jsem se zapomněla těšit. To mi ještě chybí, ta jednoduchost a radost ze života, protože mám v sobě mnoho bolesti. Ale určitě přijdou ty správné situace, kdy v sobě tu radost znovu najdu.